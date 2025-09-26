Et si Tanner Tessmann était devenu un joueur de football américain ?

Comment ça, ce n’est pas déjà le cas ?

Seul buteur de la rencontre entre son Olympique lyonnais et Utrecht ce jeudi en C3, Tanner Tessmann a sauvé les miches des Gones pour le début de leur campagne européenne. La direction rhodanienne peut doublement se congratuler de le compter dans ses rangs, doublement car la carrière du milieu de 24 ans aurait pu prendre un tout autre tournant si, au lieu de signer son premier contrat avec le FC Dallas en 2020, il avait emprunté la voie du football américain.

Un ex-Tigre à Lyon

En 2019, Tessmann a 19 ans et évolue depuis trois ans à l’académie du FC Dallas. Seulement voilà : son profil a tapé dans l’œil d’un recruteur de l’équipe de foot US de l’université de Clemson, en Caroline du Sud. Dabo Sweeney, c’est son nom, parvient à le faire signer dans son établissement en lui promettant, malgré sa totale inexpérience, une place de kicker au sein de l’effectif des Tigers, un poste qui nécessite des montées au jeu uniquement pour des phases spécifiques. En parallèle, le milieu pouvait continuer de jouer au foot (le vrai), les deux disciplines n’étant pas incompatibles vu sa position sur le terrain.

Et puis, trois mois plus tard, en février 2020, le FC Dallas rappelle la pépite dans son giron en lui faisant miroiter un premier contrat pro : deux ans, plus deux supplémentaires en option au vu de son statut de Homegrown Player (c’est-à-dire issu du centre de formation). Tessmann, visiblement plus excité par cette perspective que d’aller prendre des coups de casque dans une combinaison moulante, signe sans hésiter. Une pandémie de Covid-19 plus tard, il s’envole pour l’Italie, à Venise, avant de rejoindre l’OL au dernier mercato.

Après Michele Kang, l’OL a trouvé un nouveau diplomate pour se réconcilier avec les États-Unis.

