Laval en Ligue 2 après sa victoire à CHambly

Geoffray Durbant double la mise pour le @stadelavallois ! ⚡La #Ligue2 se rapproche encore un peu plus !! ??#FCCOLAVAL pic.twitter.com/kAoseZ6YZG — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2022

Et le troisième but pour le @stadelavallois qui douche les derniers espoirs du @FCCOISE ! ?La #Ligue2 est là et c'est signé Kader N'Chobi !! ⚽#FCCOLAVAL pic.twitter.com/I8WOUuExiS — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2022

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-set, match et montée !Officiellement en Ligue 2 en cas de victoire à Chambly, Laval n'a pas manqué l'occasion lors de la 35journée de National pour composter son ticket en deuxième classe. Laissant le cuir à l'adversaire qui n'en a rien fait (près de 60% de possession de balle, deux frappes tentées), les visiteurs ont ouvert le score dès la sixième minute par Baudry face à des locaux qui jouaient pourtant leur survie (cinq unités de retard sur Sète, le premier non-relégable). Le buteur Durbant a ensuite breaké en s'arrachant sur un centre de Maggiotti à l'heure de jeu malgré quelques occasions ratées un peu plus tôt, avant que N'Chobi enfonce le clou sur la fin et libère complètement la joie au sein de son camp. Logique : voilà cinq ans que les Tangos n'avaient plus fréquenté la L2 !Avec trois points d'avance sur Annecy, son dauphin, le leader n'a plus qu'à aller chercher le titre !