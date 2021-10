La Turquie et la Norvège se neutralisent

Turquie (4-2-3-1) : Çakır - Çelik, Aziz (Ayhan, 70e), Demiral, Erkin - Tufan (Kutlu, 58e), Özdemir (Antalyalı, 70e) - Ünder (Yazıcı, 70e), Çalhanoğlu, Aktürkoğlu (Karaman, 84e) - Yılmaz. Entraîneur : Stefan Kuntz.



Norvège (4-3-3) : Nyland - Pedersen (Ryerson, 84e), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling - Ødegaard, Berg (Aursnes, 75e), Thorsby - Hauge (Møller Dæhli, 75e), Thorstvedt (Berisha, 75e), Elyounoussi. Entraîneur : Ståle Solbakken.

FG

Match nul entre la chaleur de la Turquie et le froid venu de Norvège.À moitié rempli, le stade Şükrü-Saracoğlu du Fenerbahçe n'attend néanmoins que cinq minutes pour s'embraser, après une perte de balle d'Andreas Hanche-Olsen qui bénéficie à Cengiz Ünder. Habile, le Marseillais sert Kerem Aktürkoğlu en deux temps pour l'ouverture du score. Un feu rapidement maîtrisé par la Norvège. Dominateurs malgré l'absence d'Erling Haaland (9 tirs à 2 à la pause), les Scandinaves se font pressants par l'intermédiaire de Mohamed Elyounoussi, trop gentil (20), puis sur une belle action à trois stoppée par Özer Özdemir, ce dernier frôlant le CSC en expédiant le ballon sur le poteau d'Uğurcan Çakır (23).Hormis une fantastique simulation de Burak Yılmaz, sur les nerfs, les Turcs sont inexistants et se font rejoindre juste avant la pause. Dans une parfaite imitation de Pippo Inzaghi, à la limite du hors-jeu, Kristian Thorstvedt inscrit son troisième but en sélection. Mérité. Entraînante en première période, cette rencontre devient aussi fade qu'un kebab sans oignon dans le second acte, malgré un sauvetage de Hanche-Olsen, une petite torgnole de Morten Thorsby dans la tête de Serdar Aziz et deux opportunités norvégiennes en fin de rencontre. Résultat, un match nul qui n'arrange personne à part les Pays-Bas, plus que jamais leaders du groupe G des qualifications à la Coupe du monde 2022.