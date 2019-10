La Tchéquie surprend l'Angleterre, le Portugal fait le job

Dans le groupe des Bleus, la Turquie s'est imposée au bout du suspense contre l'Albanie (1-0) et Andorre a décroché un succès historique face à la Moldavie (1-0). Dans les autres rencontres attendues de la soirée, la Tchéquie a mis fin à l'invincibilité de l'Angleterre (2-1), le Portugal n'a pas tremblé contre le Luxembourg (3-0) et l'Ukraine a validé son ticket pour l'Euro en disposant de la Lituanie (2-0).

La purge de la soirée est pour...

L'homme de la soirée : Ruslan Malinovskyi

Le doublé pour Malinovskyi sur un superbe coup franc. L'Ukraine fait le break face à la Lituanie. Le match en direct vidéo > https://t.co/n2kXEshtO6#lequipeFOOT pic.twitter.com/8bV1Ryikll — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2019

Le chiffre de la soirée : 56

Vous avez raté

Le (gentil) loser de la soirée : Anthony Moris, le gardien de Luxembourg

??⚽️?? Cristiano Ronaldo fait le break pour le Portugal ! 2️⃣-0️⃣Suivez le match en direct : https://t.co/dRTNLwgEMO#lequipeFOOT #PORLUX pic.twitter.com/V47epCuIb3 — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2019

Le but de la soirée : Cenk Tosun

La Turquie, que les Bleus affronteront lundi, ouvre le score dans les derniers instants face à l'Albanie !#lequipeFOOT pic.twitter.com/ORuJ3eehdF — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2019

Tous les résultats de la soirée :

Groupe A

Groupe B

Groupe H

Pourtant, il y avait l'embarras du choix ce soir. Entre la partie soporifique des Bleus en Islande et plusieurs matchs longtemps verrouillés, c'était la soirée de la purge en Europe. Au Monténégro, les deux sélections ont joué le jeu jusqu'au bout en terminant la rencontre sur un score nul et vierge (0-0). Pas vraiment une surprise, tant les deux équipes sont les paillassons de ce groupe A depuis le début de ces éliminatoires à l'Euro 2020. Et à Podgorica ce soir, il n'y avait personne pour sauver l'honneur dans les deux camps. Résultat, le Monténégro et la Bulgarie restent colocataires en queue de classement avec le même bilan : zéro victoire et trois petits points.Le milieu de 26 ans est l'homme fort de l'Ukraine depuis le début des éliminatoires. Et ce soir, il s'est chargé tout seul, comme un grand, d'assommer la Lituanie en claquant un caramel à chaque période pour inscrire son premier doublé en sélection. Malinovskyi s'est d'abord illustré en se montrant chirurgical devant le but, bonifiant une combinaison remarquable avec Moraes (1-0, 29). Puis, il a tranquillement déposé un coup franc dans les filets de Cerniauskas pour tuer le suspense (2-0, 58). Deux belles caresses et une grosse satisfaction : à moins d'une catastrophe, l'Ukraine sera présente à l'Euro en 2020. Mieux, elle peut valider sa première place de groupe en cas de victoire à la maison contre le Portugal, lundi soir. La Lituanie, elle, s'endort à la dernière place et se console avec son unique point. Triste.La belle histoire de la soirée est pour Andorre. En venant à bout de la Moldavie sur leur synthétique (1-0), lesont enterré une terrible statistique : 56 défaites en 56 matchs de qualification pour un championnat d'Europe. La fin du cauchemar et une joie indescriptible pour les Andorrans, qui ont pu fêter leur succès comme jamais après le coup de sifflet final. Le héros s'appelle Marc Vales : le défenseur de Sandefjord est venu placer sa tête sur un corner pour ouvrir le score (1-0, 63) à sa plus grande surprise. Et pour cause, le joueur de 29 ans a lui aussi célébré une première, puisqu'il n'avait jamais marqué en 62 sélections. Fou !Si le vrai moment fort de cette soirée du 11 octobre restera l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, la rencontre entre la Tchéquie et l'Angleterre valait aussi le coup d'œil. Surtout que la bande à Southgate pouvait valider son ticket pour l'Euro. Raté, lessont tombés dans un match de qualification pour un Euro ou une Coupe du monde pour la première fois depuis... le 10 octobre 2009. La fin d'une invincibilité de 43 matchs et surtout un très gros coup de la Tchéquie. Pourtant, une accélération de Sterling provoquant un penalty transformé par Kane (1-0, 5) annonçait une soirée difficile pour les locaux. Sauf que les Tchèques ont immédiatement réagi en égalisant par Brabec sur corner (1-1, 9), avant de prendre assez logiquement l'avantage dans les derniers instants grâce à Ondrášek (2-1, 85). Une victoire surprise après la claque reçue à l'aller (5-0), qui permet à la Tchéquie de recoller à son adversaire du soir au classement (12 points avec un match en plus). La police anglaise avait peut-être raison en demandant la reprogrammation de la rencontre . En attendant, ça ne fait pas les affaires de cette sélection attachante qu'est le Kosovo.Avant le déplacement du Luxembourg au Portugal, le gardien Anthony Moris n'était absolument pas préoccupé à l'idée de faire face à une ribambelle de stars : «» Un discours plaisant, rafraîchissant, mais pas suffisant pour empêcher les attaquants portugais de faire trembler les filets. Si le Luxembourg ne doit pas rougir après une prestation honorable, le champion d'Europe en titre n'a pas vraiment tremblé pour s'imposer (3-0). Une ouverture du score de Bernardo Silva (16), un joli but de Cristiano Ronaldo après une petite boulette de Chanot (65) et le clou du spectacle pour Guedes (89). Avant un déplacement périlleux en Ukraine, le Portugal a fait le boulot et met la Serbie à quatre unités. Et ça ne va pas changer grand-chose à la belle vie d'Anthony Moris.Pas besoin de marquer un pion digne du Prix Puskás pour délivrer tout un stade. À Istanbul, les supporters ont longtemps cru que la victoire allait échapper à leurs protégés contre une solide Albanie. Puis, Strakosha et Ismajli ont fait n'importe quoi pour laisser Tosun transpercer les filets d'une tête rageuse au début du temps additionnel (1-0, 90). Un but moche, mais une sacrée explosion au stade Şükrü-Saracoğlu et une célébration collective qui aura bien duré deux minutes, avant que la Turquie ne gère tranquillement son avantage précieux. Après le succès turc en juin et dans un contexte diplomatique délicat, le match au stade de France lundi soir s'annonce tendu.