La Slovaquie surprend la Pologne

Pologne (4-3-3) : Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus (Puchacz, 74e) - Linetty (Frankowski, 74e), Krychowiak, Klich (Moder, 85e) - Jóźwiak, Lewandowski, Zieliński (Świderski, 85e). Sélectionneur : Paulo Sousa.

Slovaquie (4-2-3-1) : Dúbravka - Hubočan, Škriniar, Šatka, Pekarík (Koscelník, 79ee) - Hromada (Hrošovský, 79e), Kucka - Mak (Suslov, 87e), Hamšík, Haraslín (Ďuriš, 87e) - Duda (Greguš, 90e+1). Sélectionneur : Štefan Tarkovič.

Les Faucons griffent les Aigles.La Slovaquie fait preuve d'audace et s'impose contre une Pologne réduite à dix (1-2). L’entame de rencontre est rythmée et voit Robert Lewandowski faire frissonner le stade Krestovski d’une frappe contrée à bout portant (5). Les coéquipiers de Marek Hamšík ne tardent cependant pas à réagir par l’intermédiaire d’Ondrej Duda (14). Les Blancs pressent et poussent, mais se font punir. Sur son côté gauche, Róbert Mak ridiculise Bartosz Bereszyński d’un petit pont avant de dégainer du droit sur le poteau, poussant Wojciech Szczęsny à un malencontreux but contre son campMenés à la mi-temps, les Polonais ne vont pas perdre de temps pour revenir dans la partie. Une superbe action collective menée dans les dix-huit mètres adverses permet à Karol Linetty de conclureet de réveiller les siens. Le match se durcit, à l’image de Grzegorz Krychowiak, auteur d’une faute évitable et invité à rejoindre la douche plus tôt que prévu (62). En supériorité numérique, la Slovaquie appuie un peu plus. Milan Škriniar, esseulé sur corner, contrôle en pivot et déclenche une mine au point de penalty. La dernière cartouche sera pour Jan Bednarek, qui ne parvient pas à cadrer (90+1).Ce succès précieux ouvre déjà la voie des huitièmes pour la Slovaquie.