La Serbie arrache le nul face au Portugal

Serbie (3-4-1-2) : Dmitrović - Milenković, Stefan Mitrović, Pavlović - Lazović (Maksimović, 46e), Milinković-Savić, Gudelj, Kostić (Ristić, 71e)- Tadić (Djuricić, 81e) - Aleksandar Mitrović (Jović, 87e), Vlahović (Radonjić, 46e). Sélectionneur : Dragan Stojković.



Portugal (4-3-3) : Lopes - Cancelo (Nuno Mendes, 72e), Dias, Fonte, Cédric Soares - Sergio Oliveira (Renato Sanches, 72e), Danilo Pereira, Bruno Fernandes (Palhinha, 90e) - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (Félix, 85e). Sélectionneur : Fernando Santos.

Milenković (90+2)La remontadić.Menée 2-0 à la pause contre le Portugal, la Serbie a finalement arraché le match nul au Stadion Rajko Mitić de Belgrade en qualifications au Mondial 2022 (2-2).Tout avait pourtant parfaitement commencé pour le Portugal, à l'image d'un Bernardo Silva étincelant sur chaque prise de balle. Comme sur ce caviar déposé sur la tête de Diogo Jota qui prouvait que Fernando Santos avait eu raison de le préférer à João Félix et André Silva (0-1, 11). Solides, les coéquipiers d'Anthony Lopes, qui vit une première période tranquille, pensent même faire le plus dur lorsque Diogo Jota fait à nouveau parler son coup de boule sur un centre de Cédric Soares (0-2, 36).Sauf que le repos va faire beaucoup de bien à la Serbie. Ou plutôt Nemanja Radonjić va leur faire beaucoup de bien. Entré en jeu au retour des vestiaires, le joueur prêté par l'OM au Hertha Berlin s'offre une passe décisive pour Aleksandar Mitrović sur son premier ballon (1-2, 46). Avant de continuer de faire vivre un cauchemar à Cancelo et toute la défense portugaise. Dangereux sur chaque ballon touché, Radonjić délivre une seconde offrande pour Kostić qui remet les équipes à égalité (2-2, 60). Et si la Serbie aurait pu prendre l'avantage sans quelques parades d'Anthony Lopes, c'est bien le Portugal qui repart frustré et en colère. La raison ? Un but injustement refusé à Cristiano Ronaldo au bout du temps additionnel, l'arbitre - qui n'est pas aidé par la VAR, ni par la goal-line technology en qualifications à la Coupe du monde - n'ayant pas vu que le ballon était entré au moment du tacle de Stefan Mitrović (90+3).Résultat des courses, les deux têtes de série se quittent avec un point chacun et se donnent rendez-vous au match retour.