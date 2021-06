La Russie assure l'essentiel face à la Finlande

Finlande (3-5-2) : Hrádecký - Toivio (Jensen, 85e), Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala (Soiri, 75e), Schuller (Kauko, 67e), Lod, Kamara, Uronen - Pukki (Lappalainen, 75e), Pohjanpalo. Sélectionneur : Markku Kanerva.



Russie (4-3-3) : Safonov - Kuzyayev, Dzhikiya, Diveyev, Fernandes (Karavaev, 25e) - Ozdoev (Zhemaletdinov, 61e), Barinov, Zobnin - Golovin, Dzyuba (Sobolev, 85e), Miranchuk (Mukhin, 85e). Sélectionneur : Stanislas Tchertchessov.

Après son entame ratée, la Russie d'Artom Dzyuba a enfin lancé son Euro en disposant de la Finlande (1-0) grâce à une jolie réalisation d'Alexeï Miranchuk. Une victoire qui permet aux Russes de passer devant leur adversaire du jour, et surtout de continuer à rêver d'un huitième de finale.Malgré l'heure de la sieste, bien malheureux celui qui n'arrive pas à temps au stade Kretovski de Saint-Pétersbourg ce mercredi. Au bout de seulement trois minutes de jeu en effet, le Finlandais Joel Pohjanpalo croit renouveler le coup réalisé quatre jours plus tôt face au Danemark en ouvrant le score de la tête, mais il est signalé hors jeu (3). Un avertissement sans frais pour laqui a le mérite de réveiller les joueurs russes : les hommes de Stanislas Tcherchessov prennent le jeu à leur compte, et s'élancent à l'assaut de la cage de Lukáš Hrádecký. Si elle est d'abord maladroite, l'attaque russe finit par régler la mire, et prend l'avantage sur un pion plein de finesse d'Alexeï Miranchukjuste avant la pause.La mi-temps semble faire du bien aux Finlandais, qui repartent sur de meilleures bases en seconde période. Malgré ce regain de forme, les hommes de Markku Kanerva sont limités par une attaque trop peu efficace, à l'image d'un Teemu Pukki assez discret. En face, laaccuse légèrement le coup, mais reste dangereuse, et n'est pas loin de doubler la mise sur une frappe de Kuzyayev détournée avec classe par Hrádecký (72). Son homologue en maillot rouge, Matvey Safonov, passe lui un après-midi plutôt tranquille, et peut voir sereinement ses coéquipiers sécuriser leurs trois premiers points dans la compétition. Service minimum, certes, mais victoire quand même.Qui pour décrocher son billet pour les huitièmes derrière la Belgique ?