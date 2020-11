La Roma mate le Genoa avec un triplé de Mkhitaryan

1

Genoa (4-3-2-1) : Perin - Biraschi, Masiello (Ghiglione, 70e), Bani, Criscito - Lerager (Destro, 70e), Radovanović (Pellegrini, 70e), Rovella - Zajc (Badelj, 81e), Pjaca (Pandev, 60e) - Scamacca. Entraîneur : Maran.

AS Roma (3-4-2-1) : Pau Lopez - Mancini, Smalling, Ibáñez - Karsdorp, Pellegrini (Villar, 87e), Veretout, Spinazzola (B. Peres, 14e) - Pedro, Mkhitaryan - Borja Mayoral (Cristante, 60e). Entraîneur : Fonseca.

Quatre à la suite.Déjà buteur ce jeudi lors de la large victoire contre Cluj en Ligue Europa (5-0) , Henrikh Mkhitaryan était également au rendez-vous ce dimanche sur la pelouse du Genoa. En plus d'ouvrir son compteur en Serie A cette saison, l'Arménien a inscrit un triplé remarquable, permettant à l'AS Roma de repartir de Ligurie avec trois points dans son escarcelle (1-3).La Roma ayant du mal à déstabiliser le Genoa dans le jeu lors du premier acte, Mkhitaryan a commencé par tenter sa chance de loin, avant que sa frappe du gauche ne soit boxée par Mattia Perin sur sa barre transversale (17). Le portier italien n'a en revanche rien pu faire sur le dernier corner de la première période, quand l'Arménien de 31 ans a sauté plus haut que Davide Biraschi, ouvrant le score du front au meilleur des moments. Une ouverture du score rendue vaine au retour des vestiaires, puisque sur une erreur d'alignement de Roger Ibañez, Marko Pjaca a pu filer au but et tromper Pau Lopez. Mais c'était compter sans le réalisme de Mkhitaryan, buteur un quart d'heure plus tard à la suite d'une offrande de Bruno Peres. Enfin, pour le but de son triplé, une reprise de volée parfaitement exécutée, c'est Pedro qui lui a déposé le ballon sur le pied droitGrâce aux trois buts de son Arménien, la Louve s'assoit provisoirement sur la troisième marche du podium. De son côté, le Genoa reste sur sa lancée de ses dernières années, à savoir rester le plus éloigné possible des places européennes.