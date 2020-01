La Roma fait le boulot au Genoa

1

Genoa (3-5-2) : Perin – Biraschi, Romero, Goldaniga – Ghiglione, Sturaro (Radovanovic 90e+2), Schöne, Cassata (Favilli, 70e), Barreca – Pandev, Sanabria (Ardila, 86e). Entraîneur : Davide Nicola.



Rome (4-2-3-1) : Pau Lopez – Santon (Cetin, 84e), Smalling, Mancini, Spinazzola – Diawara, Veretout (Cristante, 73e) – Ünder (Peres, 89e), Pellegrini, Kluivert – Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Et si la Roma venait là de s’offrir une victoire fondatrice ? Solide, réaliste et appliquée jusqu’au bout, l’équipe romaine a signé une prestation pleine d’autorité face au Genoa, ce dimanche soir, qui lui permet lancer sa deuxième partie de saison en championnat.Avec une liste d’absences qui n’en finit plus de s’étirer entre les blessés (Pastore, Mkhitaryan, Fazio, Zappacosta) et les suspendus (Kolarov, Florenzi), Paulo Fonseca le confessait : «» . Mais rassérénée après la victoire contre Parme en Coppa trois jours plus tôt, la Roma prend d’entrée les rênes face au relégable. Remuant sur son flanc droit, Ünder trouve la faille d’un centre fuyant que Pellegrini fait mine de reprendre pour tromper Perin. Le début d’une partie à sens unique. Hormis une rare opportunité signée Ghiglione (35), lessubissent sans discontinuer en l’absence de leur meilleur buteur Kouamé. Džeko (15), Ünder (31) et Pellegrini sur coup franc (39) accentuent leur domination avant qu’elle ne soit matérialisée par un but contre son camp de Biraschi, poussé à la faute sur un joli travail de Kluivert.Si la formation de Davide Nicola réagit inopinément dans la foulée grâce à l’opportunisme de Pandev, elle n’infléchit pas foncièrement la physionomie des débats au Stade Luigi-Ferraris. Lesgèrent sans forcer et ne se font seulement une frayeur que sur une tête de Goldaniga, repoussée par Pau Lopez sur sa barre transversale (58). Pas aussi adroit que son homologue espagnol, Perin précipite définitivement la chute des siens quand sa mauvaise relance profite à Džeko, auteur de sa huitième réalisation dans l’élite cette saison.Sans forcément briller, la Louve assure l’essentiel en s’adjugeant son premier succès en Serie A, en 2020, et prend provisoirement la quatrième place à l’Atalanta, qui reçoit la SPAL lundi.