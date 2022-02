Fissa Pino

Auteur d'un quadruplé face à l'Espanyol ce dimanche (5-1), Yeremy Pino est sans conteste l'homme de la journée en Liga. À 19 ans, le néo-international espagnol a montré qu'au-delà d'une promesse, il était déjà une réalité, explosant au passage une ribambelle de records. Une façon pour lui de montrer à Unai Emery qu'en l'absence de Gérard Moreno, un autre grand buteur se trouve dans les rangs de Villarreal.

Records, palette et MbapPino

Un Canari qui avait dit non au Barça

par Anna Carreau

Du haut de ses 40 ans, Diego López s’est fait malmener pendant 74 minutes par un gamin de 19 ans, qui pourrait être son fils. 19 ans et 129 jours, pour être précis. Yeremy Pino n’a pas fait dans la dentelle face à l’Espanyol ce dimanche et a inscrit un quadruplé pour permettre à Villarreal de s’offrir une belle victoire 5-1 - avec un cinquième but de Boulaye Dia. L’occasion de découvrir qu’un quadruplé se dit unde l’autre côté des Pyrénées. L’occasion aussi pour l’ailier gauche de marquer l’histoire du Sous-marin jaune et d'être salué par tout l’Estadio de la Cerámica à sa sortie., s’est ému le jeune groguet, ballon sous le bras, au micro de Movistar.Un ballon de plus, marqueur d’un record de plus. Le natif des Canaries est le premier joueur de l'histoire de Villarreal à marquer un quadruplé en Liga - Karl Toko-Ekambi ayant réussi l’exploit en Coupe -, et le deuxième joueur de moins de 20 ans à réussir cette prouesse dans le championnat espagnol au XXIsiècle. Yeremy Pino est aussi le deuxième plus jeune joueur à réaliser un triplé en première période d'un match dans le Top 5 européen depuis la saison 2006-07, derrière… Ousmane Dembélé, face à Nantes, en mars 2016. Et pas n’importe comment, puisqu’en 31 minutes, le droitier a marqué de la tête, du pied droit puis du pied gauche. Placé à droite du traditionnel 4-4-2 d’Unai Emery, le récent international espagnol (2 sélections) a montré qu’au-delà d’être un ailier habile et incisif, il avait aussi un sens du but imparable et qu'il était capable d’aller au duel aérien avec des types qui font une tête de plus que lui. Comme lorsque le gamin mesurant 1,72 mètres saute plus haut que Cabrera (1,88 mètres) pour inscrire son premier but.Ses deux buts suivants sont dignes d’un véritable renard des surfaces, avec une reprise du droit sur un centre de Capoue et un pion opportuniste du gauche après un ballon mal capté par Diego López. Le dernier viendra confirmer l’ampleur de son talent. Sur un appel en profondeur à la limite du hors-jeu, Yeremy prend de vitesse les défenseurs, dribble le malheureux portier et ajuste un plat du pied dans le but vide., s’est d’ailleurs amusé le jeune buteur. Vivant sa deuxième saison dans l’élite, l’ailier avait déjà inscrit son nom dans les livres des records en devenant le plus jeune champion de la Ligue Europa, premier trophée de l’histoire de Villarreal, à 18 ans et 218 jours, détrônant Robin van Persie (18 ans et 275 jours). Né en octobre 2002, il reste tout de même une chose que Yeremy Pino ne sait pas faire., s’est marré le commentateur de la chaîne espagnole après son discours d’après-match des étoiles plein les yeux.Formé à Las Palmas, où il a fait ses classes avec Pedri, Yeremy est recruté par Villarreal à l’âge de 14 ans, après un championnat régional dans les îles Canaries. Il est alors scruté par d'autres grands clubs comme le Barça, mais sa famille refuse l'offre de La Masia, convaincue par le projet de formation de Villarreal et des possibilités offertes à ceux que l’on appelle les ‘Groguets’ de rejoindre l'équipe première. Un choix payant, puisque quatre ans après son arrivée, lepasse directement de l’équipe C à l'équipe A, à la demande de Mister Emery. Auteur de sept buts en 37 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison en professionnel, il décroche un ticket pour lale 6 octobre 2021, lors de la victoire 2-1 contre l’Italie en Ligue des nations. Et même s’il était absent des derniers matchs de gala de Villarreal, contre le Betis, le Real et la Juventus cette saison, l’ancien entraîneur du PSG, réputé pour sa peur de lancer des jeunes, lui fait toujours confiance., a déclaré le technicien basque après son quadruplé.» Si Unai Emery justifie son récent manque de temps de jeu par des performances moins flamboyantes, il pourrait bien être obligé de titulariser ‘MVPino’ s’il ne veut pas se mettre le Sous-marin jaune à dos.