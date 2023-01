La réserve de Reims rejetée par la LFP

VP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bien tenté, mais ça ne passera pas pour cette fois.Accroché devant son public par Nice le week-end dernier (0-0), Reims espérait pouvoir récupérer plus d’un point en posant une réserve sur le résultat final . Le motif de cette réclamation ? La présence sur la feuille de match du responsable de la performance Laurent Bessière, tout juste arrivé de Lens et potentiellement encore sous contrat avec les Sang et Or. Une requête rejetée par la commission de discipline de la LFP d’après les informations recueillies par RMC Sport Cette décision valide donc le résultat final et le partage des points entre les deux équipes. Même s’ils n’ont pas réussi à récupérer les trois unités de la victoire dans cette affaire, les Rémois peuvent se réjouir de voir leur série d’invincibilité se prolonger. Onzièmes du classement, les Champenois n’ont toujours pas perdu depuis la nomination de l’ex-entraîneur adjoint Will Still. Du côté niçois, on se contentera de cette décision favorable et de ce nul, à défaut d’avoir pu obtenir mieux.