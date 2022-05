La Real Sociedad en Ligue Europa, Alavés relégué, Majorque continue de rêver

La 37e journée de Liga a trouvé preneurs, voyant la Real Sociedad arracher son ticket pour la Ligue Europa, Majorque garder le cap pour le maintien et Alavés retomber en deuxième division.

Dans la lutte pour la Ligue Europa, la Real Sociedad s'est brillamment imposée à la Céramica face à Villarreal (1-2), son concurrent direct. Trouvé au second poteau sur le corner de Dani Parejo, Francis Coquelin a été le premier à se mettre en évidence, se démarquant et reprenant le ballon d'une jolie volée. Revanchards, les Basques se sont alors décidés à prendre les choses en main. Alexandre Isak a égalisé dans les dix minutes suivant la mi-tempspuis Martin Zubimendi s'est chargé d'inverser la tendance au terme d'un cafouillage. Les Txuri-Urdin verront donc la C3, les Jaunes devront, eux, se battre lors de la dernière journée pour la C4.Pas encore maintenu, Elche s'est laissé piéger par un Celta libéré au Balaídos (1-0). La faute à Iago Aspas, venu trouver, d'un excellent centre rasant, Denis Suárez, à la réception du cuir au point de penalty pour une reprise du gauche. Il faudra désormais un nul aux Alicantins pour rester dans l'élite.Dans l'obligation d'assurer au moins le nul pour conserver ses chances de maintien, Cadix a perdu du terrain face au Real Madrid (1-1). Et la première attaque madrilène n'a d'ailleurs pas tardé à trouver la faille. L'accélération et la lucidité sublime de Rodrygo, éliminant quatre adversaires avant de passer en retrait, a effectivement permis à Mariano Díaz de pousser le cuire au fond pour ouvrir la marque. Un but libérant, paradoxalement, les Andalous. D'abord avec Oussama Idrissi, perdant son face à face avec Andriy Lunin (36) puis avec Rubén Sobrino, dont la frappe détournée du dos par Éder Militão a trompé la vigilance de l'Ukrainien. Une égalisation bienvenue, qu'Alvaro Negredo aurait dû (pu) faire fructifier sur penalty. Fauché par Lunin, l'expérimenté avant-centre a souhaité se faire justice mais est tombé sur la main droite, ferme du portier (62). Désormais dix-huitième, Cádiz n'a plus son destin entre les mains à une semaine de l'épilogue domestique.Pour le match sans pression du jour, l'Athletic Club a pris le derby de Navarre contre Osasuna (1-0). Une victoire dessinée par Álex Berenguer, de la tête (et à peine entré en jeu après la blessure de Raúl García), à la retombée du corner d'Iker Muniain. En fin de partie, Asier Villalibre a réalisé le break victorieux d'un tacle rageur. L'Athletic (huitième) finira ainsi devant son adversaire du soir au classement.Un relégable en déplacement chez un relégué : voilà qui résume l'affrontement entre Levante et Alavés à la Ciudad de Valencia. Un jeu perdu par les Basques (3-1), qui retrouvent la Segunda División. Joselu, profitant d'un ballon de Víctor Laguardia et d'une mauvaise intervention de Rúben Vezo, a ainsi mis les siens devant d'un enchaînement contrôle poitrine-tir de l'extérieur droit. Mais les joueurs de Vitoria ne sont pas dix-neuvièmes par hasard. En effet, sur la première situation valencienne et un corner de José Luis Morales, Óscar Duarte s'est élevé plus haut que tout le monde pour claquer une belle tête. Pire, Roger Martí a enfoncé le clou dans le dernier quart d'heure, au rebond d'un bel arrêt de Fernando Pachecosuivi de Morales dans le temps additionnel. Alavés termine ainsi la saison en dernière position.Déjà qualifié pour la Ligue des champions, l'Atlético n'a pas hésité à mettre des bâton dans les roues de Séville, à la recherche de ce quatrième et ultime ticket (1-1). Du Diego Simeone dans le texte, puisqu'avec un bloc bas, les Colchoneros sont parvenus à marquer. Le corner de Yannick Carrasco étant idéalement prolongé par José María Giménez à l'opposée. Les Sévillans ont cependant su se rattraper en toute fin, avec Youssef En-Nesyri. Avec trois points d'avance et une différence de buts égale à celle du Betis, la 38journée s'annonce intense.En duel à distance avec Cadix pour la, Majorque a fait la différence contre le Rayo Vallecano. En contre-attaque, Jaume Costa a trouvé Vedat Muriqi dans la surface, catapultant un énorme coup de caboche dans la lucarne gauche de Stole Dimitrievski. Malheureusement, c'est dans le même registre, mais sur corner, que Pathé Ciss a remis sa formation sur les rails. Reversé dans l'antichambre durant une demi-heure, lesse sauvent finalement dans les ultimes secondes. Un joker offert par Abdón Prats, d'une reprise du gauche. À égalité de points avec Cadix, Majorque se maintiendra la semaine prochaine, en cas de victoire à Osasuna.Comme dans tout multiplex, il faut un match ennuyeux à souhait. Pour ce 37acte de Liga, Getafe et le FC Barcelone se sont ainsi donnés la main, en offrant un spectacle guère fourni, aboutissant à un partage des points et de la(0-0).Le grand vainqueur de ce dimanche soir se nomme assurément Betis. Devant Grenade (1-0), les Beticos ont effectivement profité de la défaite du rival Séville pour se rapprocher de la quatrième place et de la C1. Pourtant, tout aurait pu être différent avec l'improbable manqué de Juanmi, totalement esseulé sur la passe de Borja Iglesias, mais freiné par la sortie Luís Maximiano (5). Heureusement, l'attaquantse rattrape dans la foulée, en piquant le ballon lancé par Sergio Canales. Des Grenadins malgré tout tenaces, voyant Luis Suárez Charris toucher le poteau (19). Insuffisamment en réalité, car Juanmi, réveillé, à validé la victoireet donné aux Vert et Blanc, l'occasion de glaner une magnifique place en C1 le week-end prochain.