La Pologne et l'Écosse en barrages, l'Autriche dans l'attente

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éclaircissements dans la zone Europe, acte 2.Dans le, si l'Italie a sué à grosses gouttes contre la Suisse (1-1)) pour conserver sa première place à la différence de buts (+11 contre +9), l'Irlande du Nord - qui recevra leslundi - a assuré le service minimum dans un match pour du beurre contre la Lituanie (1-0). C'est le malheureux Benas Šatkus, contre son camp, qui a scellé la triste campagne de qualification des siens.Dans le, les dés étaient déjà jetés dès 20 heures, avec le succès de l'Écosse en Moldavie (2-0). Grâce à Nathan Patterson et Che Adams, las'est assuré de sa présence en barrages, une place à laquelle devrait également avoir droit l'Autriche, menée par Louis Schaub (double buteur) et vainqueur d'Israël au terme d'une orgie de pions en seconde période (4-2). Comment l'Autriche se retrouve-t-elle en barrages ? Grâce à la poule de Ligue des nations B remportée par ladevant la Norvège d'Erling Haaland. En effet, les deux meilleurs vainqueurs de poules non qualifiés pour ces barrages via les éliminatoires sont repêchés. Vous avez suivi ? Pas grave, retenez simplement que si la France ne perd pas ses deux derniers matchs, si la Finlande ne gagne pas ses deux derniers matchs et si l'Ukraine ne tape pas largement la Bosnie, l'Autriche y sera.Dans la dernière rencontre, le Danemark, d'ores et déjà qualifié pour le Mondial , a perdu l'occasion rêvée de signer une phase qualificative avec dixcontre son protectorat des Féroé (3-1).Enfin dans le, c'était soir de fête foraine pour l'Angleterre, qui a piétiné l'Albanie en 45 minutes chrono (5-0) , avant de passer en mode décrassage. Tout aussi facile pour la Pologne guidée par Lewandowski (doublé) et Milik en Andorre (4-1), histoire d'assurer auxleur place en barrages. La Hongrie a, de son côté, disposé de Saint-Marin (4-0), mais n'a plus que ses yeux pour pleurer : son dernier objectif ne peut qu'être celui de dépasser l'Albanie, troisième, « pour le prestige » .