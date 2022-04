La liste de la France pour l’Euro féminin annoncée le 30 mai

LB

Amandine Henry, Kheira Hamraoui : qui seront les sacrifiées ?Le 30 mai, la sélectionneuse de l’équipe de France Corinne Diacre dévoilera ses 23 joueuses pour aller disputer l’Euro en Angleterre (du 6 juillet au 31 juillet), rapporte l’AFP. Les Bleues affronteront en poule l’Italie (le 10 juillet), la Belgique (le 14) et l’Islande (le 18).Cette liste sera donnée juste après le choc de D1 féminine entre le PSG et Lyon, programmé le week-end du 28 et 29 mai. Un choc qui sera peut-être décisif pour le titre à une journée de la fin., avait déclaré la sélectionneuse après la dernière rencontre des Bleues, face à la Slovénie le 12 avril dernier.Alors qu'elle était sous contrat jusqu’en 2021, Corinne Diacre avait été prolongée d’un an à cause du report de l’Euro. Cette compétition pourrait donc être la dernière pour l’ancienne coach de Clermont.Enfin un titre pour Eugénie Le Sommer et consorts ?