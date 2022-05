La liste de Didier Deschamps, avec Kamara et sans Giroud

Voici la liste des Bleus appelés pour les prochains matchs de ??????? ??????, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 ?Le calendrier de ce gros rassemblement ?03 juin : ?? vs ??06 juin : ?? vs ??10 juin : ?? vs ??13 juin : ?? vs ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n — Equipe de France (@equipedefrance) May 19, 2022

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 24 joueurs convoqués pour les quatre prochains matchs de l'équipe de France, en juin prochain. Les Bleus, tenants du titre, remettent la Ligue des Nations en jeu. Ils affronteront le Danemark (03/06), la Croatie (06/06 et 13/06) et l'Autriche (10/06).Au rayon des surprises, Boubacar Kamara a reçu sa première convocation avec les A. Karim Benzema de retour, Olivier Giroud n'a donc pas été retenu par le sélectionneur pour ce prochain rassemblement.Pas d'Eduardo Camavinga non plus.