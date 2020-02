La Ligue des Pays de la Loire condamne l'agression d'un arbitre en U18

Le Président de la Ligue Gérard Loison et son comité directeur apportent tout leur soutien au jeune #arbitre Lucas Robin, victime ce week-end d’une agression inacceptable lors d’une rencontre #U18 qu’il arbitrait.Communiqué officiel : https://t.co/8disnYww0t #arbitrage pic.twitter.com/pSeTNFh7zy — Ligue de Ftball des Pays de la Loire (@LigueFootLFPL) February 18, 2020

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Du football ou la jungle ?Le week-end dernier en U18, le match entre l'équipe angevine de la Vaillante et Le Mans Villaret s'est déroulé dans la haine et la brutalité. D'après le récit de Ouest-France , Lucas Robin, l'arbitre de la rencontre a écopé de six jours d'ITT après avoir été agressé par un joueur de la Vaillante. La cause de cette colère ? Le joueur en question n'a pas supporté de recevoir un deuxième carton jaune. Sur un coup de sang inexplicable, le joueur a asséné de suite un violent coup de pied dans les côtes de l'arbitre. D'après le quotidien régional, la police a même dû intervenir après que les autres joueurs aient tenté de calmer le jeu. L'agresseur a été arrêté et placé en garde à vue.La Ligue des Pays de la Loire n'a pas tardé à dénoncer cette agression dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce mardi après-midi : «» . Une plainte a d'ores et déjà été déposée. Le malheureux jeune homme en noir Lucas Robin s'est adressé au, en regrettant cette situation anormale : «» .Sélection naturelle quand tu nous tiens.