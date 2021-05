La Lazio s'impose dans un match spectaculaire contre le Genoa

Lazio (3-5-2) : Reina - Marušić, Hoedt, Radu - Lazzari, Milinković-Savić (Akpa Akpro, 82e), Lucas Leiva (Cataldi, 57e), Luis Alberto (Parolo, 82e), Lulić (Fares, 67e) - Immobile, Correa (Andreas Pereira, 83e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Genoa (3-5-2) : Perin - Masiello, Radovanović (Ghiglione, 46e), Biraschi - Zappacosta (Cassata, 69e), Strootman (Nicolò Rovella, 52e), Badelj, Zajc (Marko Pjaca, 46e), Goldaniga - Destro (Scamacca, 46e), Shomurodov. Entraîneur : Davide Ballardini.

Résultats et classement de Serie A

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup de chaud pour la Lazio.Dans une rencontre spectaculaire et indécise, la Lazio a disposé du Genoa (4-3) au Stadio Olimpico et reste plus que jamais dans la course pour la Ligue des champions. Lesmettent le pied sur le ballon et se procurent les premières situations dangereuses. Ciro Immobile sollicite une première fois la défense génoise d’une belle frappe à l’entrée de la surface, qui frôle le poteau de Mattia Perin (7). On retrouve le serial buteur quelques instants plus tard, s’engouffrant de nouveau dans l’arrière-garde adverse et croise son tir, bien repoussé par Perin (15). Les locaux ne tardent finalement pas à trouver l’ouverture. Joaquin Correa est en effet à la réception d’un magnifique jeu à trois aux côtés de Lucas Leiva et Luis Alberto, et profite du dégagement manqué d’Ivan Radovanović pour inscrire le premier but de la partie. Le malheureux défenseur serbe est de nouveau mis à mal sur un une-deux d’école entre Luis Alberto et Immobile, déséquilibrant l’attaquant italien pour un penalty logique. Lese fait justice et permet aux siens de faire le break).Le Genoa sort pourtant la tête de l’eau dès la reprise. Entré en jeu à la pause, Paolo Ghiglione profite de l’apathie défensive de la Lazio en accélérant et en assurant une passe en retrait déviée dans ses propres buts par Adam Marušić. Pas de quoi faire tergiverser les hommes de Simone Inzaghi, bien décidés à tuer tout suspense. Sur la remise en jeu, Luis Alberto, bien servi aux dix-huit mètres, place ainsi un subtile enroulé dans le petit filet d’un Perin dépasséLe trio d’attaquants a marqué mais Correa, lui, n’est pas rassasié. L’Argentin, très remuant, pénètre de nouveau dans la surface sans être inquiété et ouvre son pied droit pour le doublé. Le rythme de la rencontre baisse nettement dans le dernier quart d'heure au même titre que la lucidité. Danilo Cataldi, est débordé par Milan Badelj et écrase grossièrement la cheville du croate pour un nouveau penalty. La sentence est transformée par Gianluca Scamacca. L'équipe de Davide Ballardini se remet en marche et dans les secondes suivantes, Eldor Shomurodov, lancé en profondeur, allume Pepe Reina du gauche pour relancer une rencontre qui semblait pourtant pliée. Malgré une fin de match haletante, plus rien ne sera marqué.Le rêve de C1 n'est donc plus très loin pour une Lazio toujours sixième mais qui revient à deux points de Naples, quatrième du classement.