La Juve balaye Udinese sans ménagement

Juventus (4-3-3) : Buffon - Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro - Rabiot (71e, Ramsey), Bernardeschi, Bentancur - Dybala (75e, Pjaca), Higuaín, Douglas Costa (63e, Cuadrado). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Nícolas - Nuytinck, De Maio, Opuku - Ter Avest, Barak, Walace (73e, Fofana), Jajalo, Sema (62e, Stryger Larsen) - Teodorczyk (46e, Lasagna), Nestorovski. Entraîneur : Luca Gotti.

La Juventus a rallié les quarts de finale de la Coupe d'Italie en martyrisant une très faible équipe d'Udinese (4-0) ce mercredi soir.Chauffée par la belle ambiance de l'Allianz Stadium, la Juve débute de façon enthousiaste et ne met pas longtemps à trouver la faille. Et de quelle manière ! Paulo Dybala et Gonzalo Higuaín se permettent un quadruple une-deux au cœur de la défense adverse pour l'ouverture du score de l'attaquant né à Brest. Copains comme cochons, les deux Argentins remettent ça dix minutes plus tard, en inversant les rôles : Higuaín à la passe, Dybala à la réception. Fauché par le gardien Nícolas, le milieu offensif transforme la sentence sans ciller. Un petit troisième ? Pourquoi pas, se dit Rodrigo Bentancur, mais la bonne tentative de l'Uruguayen est détournée sur son poteau par Nícolas.Après la pause, alors ? Toujours pas, le but d'Higuaín à la suite d'une belle combinaison sur corner étant refusé après utilisation de la VAR. Ce n'est que partie remise : deux minutes plus tard, Dybala signe son traditionnel enroulé du gauche en lucarne pour punir la léthargie des joueurs en rouge, aussi mobiles que des plots sur le nouveau penalty accordé auxet transformé par Douglas Costa. Daniele Rugani cinglera même le poteau de la tête.Voilà ce qu'on récolte quand on envoie son équipe B contre la plupart des titulaires de la Vieille Dame.