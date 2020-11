La France est treizième au coefficient UEFA 2020-2021 après la phase aller

2

TD

Le « Big Five » est bien une création française.Malgré le succès cinglant des Lillois ce jeudi face à l'AC Milan (0-3), le tableau de chasse des clubs français engagés sur la scène européenne est maigre. Après la fin de cette phase aller, les trois représentants français en Ligue des champions n'ont glané que quatre petits points, pas vraiment aidés par l'OM qui n'a marqué aucun point et aucun but jusque-là. En Ligue Europa, Lille et Nice font un peu mieux, cumulant dix points en six matchs, et ce, même avec la mésaventure hongroise des Rémois, sortis au troisième tour préliminaire par MOL Fehérvár De quoi pâlir. Car avec la fin des phases aller, la France ne se classe que treizième de ce classement certes sans importance. Si les grosses cylindrées que sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie tiennent leur rang, la Norvège, l'Autriche, Israël, l'Écosse ou la Hongrie devancent la Ligue 1.Suffisant pour se remettre en question ? Même pas sûr.