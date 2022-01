La Fiorentina éjecte Naples au bout de la prolongation

Naples (4-2-3-1) : Ospina (Meret, 46e)- Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam (Malcuit, 83e) - Lobotka (Cioffi, 90e+1), Demme (Ruiz, 64e) - Politano (Lozano, 64e), Mertens, Elmas - Petagna (Jesus, 94e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Fiorentina (4-3-3) : Dragowski - Venuti, Milenković, Nastasić (Igor, 91e), Biraghi - Castrovilli (Bonaventura, 90e), Torreira, Duncan (Terracciano, 45e+2) - González (Ikoné, 90e), Vlahovic (Piątek, 73e), Saponara (Maleh, 46e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

AF

La folie s'est emparée de la coupe d'Italie.Le Napoli s'est bien battu, mais c'est bien la Fiorentina qui se qualifie au terme d'un match riche en rebondissements.Il aura fallu du temps aux deux formations pour se réchauffer, dans un stade Diego Armando Maradona paralysé par le froid. La première étincelle vient de Dusan Vlahovic, qui concrétise la domination des Florentins. Bien servi par Saponara, le Serbe fait le tour de Tuanzebe et ouvre le score d'un beau tir croisé. Puis la Fio' perd totalement le contrôle du match en encaissant un pion après une grossière erreur de passe de Dragowski, puni par la patte gauche de Mertens. Le gardien florentin est carrément exclu après une autre boulette, qui le force à faire faute sur Elmas parti tout droit vers le but (45+2).Réduite à dix, lasubit les avancées de Petagna et Demme, mais résiste et finit même par reprendre les devants. Le capitaine Biraghi signe une autre perle sur coup franc et redonne l'avantage à ses hommes. Les espoirs de qualification s'envolent un peu plus pour Naples après l'exclusion de Lozano, coupable d'une belle semelle sur Nico Gonzàlez (84), bientôt rejoint par Ruíz (90+4). Mais l'erreur des Florentins aura été d'enterrer leurs adversaires : le Napoli arrache la prolongation à la dernière seconde grâce à Petagna. Direction les prolongations. Mais encore une fois, c'est laqui reprend les devants, grâce à un autre joli but signé Venuti cette fois. Le schéma se répète après la pause, et Piątek vient signer son premier but sous le maillot violet, avant le coup de grâce qui sera porté par Maleh en toute fin de matchLa Fiorentina affrontera l'Atalanta, vainqueur de Venise ce mercredi , en quarts de finale de la Coupe d'Italie.