La Finlande de Pukki présente sa liste pour l'Euro dans une vidéo sympathique

Les Hiboux grands-ducs ont les crocs.Ce mardi soir, la Finlande entraînée par Markku Kanerva a mis fin au suspense et révélé sa liste finale pour l'Euro 2020. Et pour marquer le coup, puisque c'est la première fois que lesvont participer à un tournoi international, la Fédération a mis les petits plats dans les grands avec une vidéo de présentation attachante, flirtant souvent avec l'acteur studio candide. Entre deux gamins, une patineuse, un agent de police lisant un bout de papier et un prêtre évoquant Sankt Pauli (!), on entraperçoit l'ancien tennisman Jarkko Nieminen annoncer la bonne nouvelle à Robin Lod (Minnesota United).Bien que touché à un ligament de la cheville et incertain pour le premier match face au Danemark, l'attaquant vedette Teemu Pukki (Norwich, 30 pions en 90 sélections) est évidemment de la partie, alors qu'un seul joueur évoluant au pays a hérité d'un sésame (Daniel O'Shaughnessy, HJK). Lukáš Hrádecký (Bayer Leverkusen), Glen Kamara (Rangers), Joel Pohjanpalo (Union Berlin) et le capitaine Tim Sparv (AE Larissa) sont les quelques noms sonores d'une sélection qui voudra surprendre son monde et faire triompher la force du groupe.Finlande, Danemark, Russie. Frisquet ce groupe B.