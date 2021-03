La Croatie tombe dans le piège slovène

Slovénie (4-3-3) : Oblak – Stojanović, Blažič, Mevlja, Balkovec – Bijol (Vetrih, 69e), Lovrić (Bajrić, 87e), Kurtić – Iličić (Skubic, 87e), Šporar (Kramer, 69e), Bohar (Črnigoj, 64e). Entraîneur : Matjaž Kek.



Croatie (4-2-3-1) : Livaković – Vrsaljko, Lovren, Vida, Barišić (Oršić, 46e) – Brozović, Kovačić (Pašalić, 83e) – Kramarić (Brekalo, 64e), Modrić, Vlašić (Budimir, 69e) – Perišić. Entraîneur : Zlatko Dalić.

QB

Pas de cadeau entre voisins.La Slovénie n'avait jamais battu la Croatie : c'est désormais chose faite. Sur la lancée de leur bonne campagne en Ligue des nations (quatre victoires, deux nuls et une promotion en Ligue B), Jan Oblak et ses coéquipiers ont fait tomber le vice-champion du monde dans le groupe H des qualifications au prochain Mondial (1-0). Asphyxiés dans le premier quart d'heure, les Slovènes ont ouvert le score contre le cours du jeu grâce à une frappe de Sandi Lovrić. Un but libérateur, à la suite duquel la partie s'est rééquilibrée.Avant ça, Andrej Kramarić a frôlé le cadre (7), Nikola Vlašić a trouvé le poteau (10), puis un centre-tir d'Ivan Perišić a contraint Oblak à s'interposer (64), mais le portier de l'Atlético gardera bel et bien sa cage inviolée. De quoi ternir une soirée spéciale pour Luka Modrić, qui a égalé Darijo Srna, joueur le plus capé de l'histoire de son pays, en honorant sa 134sélection. La Slovénie s'installe à la deuxième place du groupe derrière la Russie, victorieuse à Malte grâce à Artem Dzyuba, Mário Fernandes et Aleksandr Sobolev (1-3).Deux équipes qui s'affronteront dès samedi.