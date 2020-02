La CAN tous les quatre ans, la dernière idée d’Infantino

Gianni Infantino, lors d’un séminaire organisé au Maroc, a conseillé à la Confédération africaine de football (CAF) de réfléchir à organiser la Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans, en avançant arguments économiques (beaucoup) et sportifs (un peu), afin de rendre la compétition plus attractive. Déjà, les premières oppositions se font entendre.

L’argument économique d'Infantino

Dussuyer : « Ça risque de passer en force »

Chafik : « Les Africains attendent la CAN tous les deux ans »

Par Alexis Billebault

» Ce président d’une Fédération africaine, qui avait fait le déplacement le week-end dernier à Salé, pour assister à ce séminaire, n’a pas regretté son voyage. Depuis la prise de parole d’Infantino, le grand public n’a retenu que cette proposition de changer le calendrier de la principale compétition (et source de revenus) de la Confédération africaine de football. «» , souligne l’ancien buteur des Lions indomptables camerounais Patrick Mboma, présent au Maroc.La CAN est, avec la Gold Cup (CONCACAF), le dernier tournoi continental à se jouer tous les deux ans. Le président de la FIFA, qui sait de quoi il parle quand il s’agit d’oseille, a rappelé que la CAN générait vingt fois moins de revenus que l’Euro, et que la rareté – c’est-à-dire une phase finale disputée tous les quatre ans – la rendrait «» . La suggestion de l’Italo-Suisse n’a pourtant pas fait bondir de joie les acteurs du football africain. «, poursuit Mboma.L’avis du double champion d’Afrique (2000 et 2002) est assez largement partagé par Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin. Avec les Écureuils, comme avec la Guinée et la Côte d’Ivoire précédemment, le Français a participé à plusieurs phases finales. «» s’interroge Dussuyer.Le Cannois n’a pas vraiment tort de poser ouvertement la question. Le 15 janvier dernier, la CAF avait décidé de procéder à un glissement de calendrier de la CAN 2021 au Cameroun, en la reprogrammant du 9 janvier au 6 février. Officiellement pour des raisons climatiques. Mais il n’a échappé à personne que la CAN 2021, censée se disputer en juin-juillet, a été avancée de plusieurs mois sur la courtoise, mais ferme recommandation de la FIFA, laquelle inaugurera du 17 juin au 4 juillet sa nouvelle Coupe du monde des clubs à vingt-quatre. «, poursuit Dussuyer, favorable au maintien de la CAN tous les deux ans.La CAF a prévu de plancher sur le sujet dans les prochains mois, et d’étudier la suggestion d’Infantino. «» , rappelle Mboma. Depuis Dijon, le défenseur international marocain Fouad Chafik ne se fait guère d’illusions sur la suite des opérations : «(les décideurs, N.D.L.R.)(l’Afrique compte cinq représentants en phase finale, et neuf en 2026 avec l’extension à quarante-huit équipes, N.D.L.R.),Infantino a lancé une véritable bombe, samedi. En sachant parfaitement ce qu’il faisait. Les premiers retours ne sont pas forcément positifs, même si certaines voix, dont celle de Didier Drogba, s’élèvent pour soutenir une CAN tous les quatre ans. Le président de la FIFA suivra de très près les débats que la CAF s’apprête à ouvrir. Et il ne se privera pas de délivrer certains messages au moment qu’il jugera opportun. Et ça, Infantino sait faire.