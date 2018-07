La Belgique grignote l'Angleterre

Face à une Angleterre elle aussi très remaniée, la Belgique a enchaîné une troisième victoire de rang grâce à un bijou de Januzaj. Une victoire qui lui offre la première place du groupe, ainsi que de belles affiches à venir. Pas de doute : cette année, les Diables rouges veulent se frotter au gratin et à rien d'autre.

La Belgique fait un carton

Januzaj, l'espion britannique

Angleterre (5-3-2) : Pickford – Alexander-Arnold, Jones, Stones, Cahill, Rose – Loftus-Cheek, Dier, Delph – Rashford, Vardy. Sélectionneur : Gareth Southgate.



Belgique (3-4-3) : Courtois – Dendoncker, Vermaelen, Boyata – Chadli, Fellaini, Dembélé, Tielemans – T. Hazard, Batshuayi, Januzaj. Sélectionneur : Roberto Martínez.

Par Andrea Chazy

Un carton jaune. Voilà ce qui départage l'Angleterre et la Belgique au coup d'envoi de ce troisième et dernier match pour les deux nations. Dans une vie normale, on aurait dû assister à un choc des titans entre deux des meilleures attaques du tournoi. Mais avec huit changements d'un côté et neuf de l'autre avec cet écart minime, l'ambition pouvait sembler claire : réussir à terminer deuxième.En conférence de presse, Roberto Martínez avait tenté un coup de bluff dans lequel personne n'était tombé : «» Presque convaincant, alors que tout le monde savait déjà que le premier de ce groupe G allait être reversé dans la mauvaise moitié et se choper le Brésil lors d'éventuels quarts de finale. Ce soir, c'est donc la Belgique qui a perdu à ce petit jeu. Ou qui a tout simplement décidé de montrer les muscles et d'accepter de pimenter son futur. À voir si ce choix sera payant.Dans ce duel de Britanniques, la frappe plutôt dangereuse de Tielemans sortie par Pickford apparaît comme un ovni (5). Comme si le milieu monégasque n'avait pas été mis au courant. Visiblement vexé d'avoir été le seul Belge à ne pas respecter les consignes malgré lui, Tielemans se rattrape bien dès la 19minute en récoltant le premier carton jaune de la partie.Un fait d'armes qui conforte donc un peu plus la deuxième place durement acquise par les Belges, qui ne comptent toutefois pas s'arrêter en si bon chemin. Pour une prise non réglementaire sur Dany Rose, Dedoncker pense même offrir définitivement la deuxième place aux siens, le sourire à peine voilé (33). À la pause donc, la Belgique garde le sourire alors que l'Angleterre se demande presque comment elle va pouvoir se débarrasser de cette encombrante première place.Dans les couloirs du stade de Kaliningrad, l'heure est grave dans les rangs de Gareth Southgate. Le sélectionneur desne voit plus d'autre issue que d'activer son plan d'urgence. Avant de revenir sur la pelouse, l'homme de 47 ans coince donc Adnan Januzaj dans un coin et lui murmure quelques mots à l'oreille. Le jeu reprend, Rashford veut se montrer dangereux, mais sa frappe passe bien à côté de la cage de Courtois (47). Conscient que son heure est peut-être déjà passée, Januzaj se décide enfin à sortir le grand jeu via un enroulé du pied gauche téléguidé qui vient finir sa course dans la lucarne de Pickford (51).Désireux de se frotter aux meilleurs, Marcus Rashford se signale une nouvelle fois, mais rate de peu son face-à-face contre Courtois (65). En fin de rencontre, l'entrant Mertens commence déjà à se chauffer le pied en obligeant Pickford à une belle horizontale (88). La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que la Belgique va étrenner ses galons face à des gros dans les jours à venir. Et vu les matchs précédents, ça donne clairement envie.