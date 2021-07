L'UEFA dévoile sa liste pour élire le plus beau but de la saison

HB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oh oh, alerte auAlors que la saison 2021-2022 a déjà débuté pour certains clubs -, l’UEFA a dévoilé sa liste des dix prétendants au titre de plus beau but de l'exercice écoulé . Les critères d'éligibilité sont simples : le but doit avoir été marqué entre octobre 2020 et juillet 2021 dans une compétition de l’UEFA. Ce trophée est par ailleurs monopolisé par le duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi depuis plusieurs saisons - comme tous les autres -. Seul le retourné acrobatique en finale de Ligue des champions de Mario Mandžukić en 2017 a trouvé grâce aux yeux des supporters pour casser la tendance.Parmi les nommés, on retrouve quelques tubes de l’été dont l’extraordinaire lob de Patrik Schick qui a déjà été élu plus beau but de l’Euro , ou encore la spéciale de Lorenzo Insigne avec son enroulé contre la Belgique. Kemar Roofe (Rangers) s'est également distingué parmi les prétendants avec un but marqué en Ligue Europa contre le Standard de Liège qui est une copie conforme du pion inscrit par Schick cet été. En dehors de cette avalanche de frappes surpuissantes, Florian Wirtz et lafont la part belle au collectif avec un but tout en combinaisons et en dédoublements contre les Pays-Bas lors de l'Euro Espoir. De son côté, Sarah Zadrazil (Bayern) représente la catégorie féminine avec une sacoche en Ligue des champions contre Chelsea tandis que Ferrão est un digne représentant du futsal avec, lui aussi, une sacré mine envoyée dans la lucarne de Dobovec. Le résultat des votes sera connu le 29 juillet.Comme quoi, la finesse du futsal n’est qu’un mythe.