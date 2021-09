L’OM vend 10 000 abonnements en un seul jour

EG

Le Sampaoli effect. affiche la billetterie en ligne de l’Olympique de Marseille. En un peu plus de 24 heures, les supporters ont explosé le nombre de vente d’abonnements, à tel point que le site internet doit installer une queue virtuelle. 10 000 fanzouzes officiels en une journée, c’est, dixit un dirigeant du club à RMC Sport. Encore plus dingo, 57% d’entre eux n’étaient pas abonnés en 2019-2020, dernière saison avec un Vélodrome plein. Ce mardi, il reste une poignée de place, des plus accessibles à partir de 399 euros, jusqu’aux plus onéreuses (1119€), mais une catégorie intermédiaire est déjà complète. De quoi donner raison à la stratégie couillue de l’OM d’ouvrir ses abonnements plus d’un moins après le début la saison, histoire d’évaluer l’impact du Covid sur les tribunes. Pass sanitaire et autres tests PCR n’ont ébranlé ni la passion des abonnés, qui seront présents dès le 17 octobre contre Lorient ni l’ambition des dirigeants, qui rêvent désormais de 40 000 abonnés.