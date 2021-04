L’Olympiakos conserve son titre de champion de Grèce

FG

Le club du Pirée retourne au sommet de l'Olympe.L’Olympiakos a remporté ce dimanche le championnat de Grèce à sept journées de la fin. Et pour que l’histoire soit encore plus belle, lesont été sacrés au terme d’une victoire contre le Panathinaïkos (3-1), grâce à un doublé d’Ahmed Hassen et un but de Bruma, alors que leurs rivaux avaient ouvert le score par l'entremise de Federico Macheda.Avec ce 46titre national glané par les Français Mathieu Valbuena, Kenny Lala, Yann M’Vila et leurs coéquipiers, l’Olympiakos conserve sa couronne et creuse un peu plus le fossé avec les autres équipes au palmarès de la Superleague.Le Pirée impérial.