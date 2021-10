L'Italie a encore faim

Elles se sont affrontées en demi-finales de l'Euro, elles se retrouvent trois mois plus tard en demi-finales de la Ligue des nations. Italie-Espagne, acte II, c'est ce mercredi soir, à San Siro.

« Luis Enrique a raison : un jour ou l’autre, nous perdrons. Mais si nous pouvions perdre après décembre 2022, ça m’arrangerait. »

La plus belle série de l'histoire

« C’est un rendez-vous capital pour mesurer notre force et notre progression. Mine de rien, nous ne somme qu’à 14 mois de la Coupe du monde : nous nous devons de jouer de mieux en mieux. »

À San Siro, une revanche sur l'histoire

Un petit saut de cabri, un tir tout doux en bas à droite, un portier battu avant même que le ballon n’ait quitté le pied de l’adversaire. Voilà la dernière image d’un Italie-Espagne de haute voltige, qui a fait honneur aux deux équipes latines en demi-finales de l’Euro. Au bout de 120 minutes d’une intensité folle, les deux nations se sont expliquées aux tirs au but. Un exercice au cours duquel les Italiens ont tout simplement été plus forts, à l’instar d’un Donnarumma monumental. C’était le 6 juillet dernier, et quelques jours plus tard, l’Italie soulevait l’Euro au nez, à la barbe et audes Anglais. Trois mois se sont écoulés, et l’Italie et l’Espagne vont à nouveau devoir battre le fer, tout chaud sorti du four. C’est encore une demi-finale, mais cette fois-ci, c’est la Ligue des nations. Moins d’enjeu qu’un championnat d’Europe des nations, certes, mais quand ces deux équipes-là s’affrontent, ce n’est jamais vraiment amical.Dans le football comme ailleurs, la victoire appelle la victoire. Elle donne la dalle. L’Italie attendait un triomphe depuis 2006, et le succès de la bande à Mancini a réveillé les estomacs endormis. Oui, la Ligue des nations n’est ni l’Euro ni la Coupe du monde, mais elle fait désormais partie des réalités internationales, et la gagner permet de continuer à surfer sur la vague. Et ça, Robert Mancini l’a bien compris., a-t-il attaqué en conférence de presse.Taquin, le Mancio.Et pour cause : l’Italie n’a plus perdu depuis le 10 septembre 2018, face au Portugal. Trois ans, et une série en cours de 37 matchs sans défaite, une première dans l’histoire du football. Le précédent record appartenait au Brésil, avec 35 matchs d’invincibilité. Or, Mancini le sait aussi : c’est peut-être face à l’Espagne que sa série a été mise le plus en péril. Les Espagnols avaient longuement dominé la partie, faisant reculer le bloc italien dans sa propre moitié de terrain et tuant dans l'œuf leur habituel pressing. Un scénario qu’il avait anticipé, comme on a pu s’en rendre compte lors du documentaire, qui retrace le parcours de la. «, avait-il annoncé à ses joueurs avant la demi-finale.Or, avant la prochaine Coupe du monde, il y a donc cette Ligue des nations. Et que l’on ne s’y trompe pas : le peuple italien, lui aussi, y a pris goût. San Siro, qui peut accueillir 50% de sa capacité, soit 37 000 spectateurs, est déjà sold-out. Cela faisait d’ailleurs trois ans que l'enceinte milanaise n’avait pas accueilli la(0-0 face au Portugal, novembre 2018). Surtout, c’est à San Siro, un triste soir de novembre 2017, que l’Italie de Gianpiero Ventura avait dit adieu au Mondial 2018, éliminée en barrages par la Suède. C’était il y a quatre ans, mais cela semble être il y a une éternité, tant l’Italie a changé de mentalité, de statut, de rayonnement. Et si d'aventure elle venait à battre l’Espagne, l’Italie disputerait la finale (face à la Belgique ou la France) sur cette même pelouse milanaise. Ce qui serait assurément une belle revanche sur l’histoire récente., assure Mancini.Le Mancio sera privé pour ce match de Ciro Immobile, blessé, mais aussi de Belotti, Castrovilli, Florenzi, Pessina et toujours Spinazzola., analyse le C.T.Une chose est sûre : ces deux nations adorent se mettre des bâtons dans les roues et briser les cycles de l’autre. À l’Euro 2008, l’Espagne avait éliminé l’Italie championne du monde, lançant ainsi un cycle de victoires culminant en 2012 par une victoire à l’Euro contre... l’Italie. En 2016, lad’Antonio Conte avait pris sa revanche en sortant les Espagnols en huitièmes de finale de l’Euro, avant que Mancini n’en remette une couche en 2021. Les Espagnols ont, ce mercredi soir, l’occasion de briser la plus belle série d’invincibilité de l’histoire d’une nation. On peut difficilement faire plus tentant.