L'Inter renverse Empoli

Cueillis à froid par des joueurs d’Empoli qui n’ont plus grand-chose à jouer, les Intéristes ont su renverser le matchpour s’emparer provisoirement de la place de leader de Serie A.Dès les premières minutes, lesdémontrent leur intention d’investir le camp adverse, mais les hommes d’Andreazzoli parviennent à ressortir proprement de leur camp pour lancer Zurkowksi dans la profondeur avant que le Polonais ne trouve Pinamonti au point de penalty. L’attaquant prêté par l’Inter ne fait pas de sentiment face aux siens et pousse le ballon au fond des filetspour ouvrir le score. Quelques instants plus tard, les rôles s’inversent et Zurkowski reprend un ballon en retrait de Pinamonti, mais les deux sont rattrapés par la patrouille pour un léger hors-jeu (10). Qu’à cela ne tienne, Asslani profite de la passivité défensive de De Vrij pour tromper Handanovič et breaker l’Inter, cueilli à froid.Mais voilà, poussés par leur public et par la motivation de mettre la pression sur le voisin milanais en vue du titre de champion, les hommes d’Inzaghi parviennent à revenir avant la pause grâce à un but contre son camp de Romagnoliet un autre de Lautaro Martínez. Au retour des vestiaires, les locaux continuent de mettre du danger devant le but des Toscans, mais Vicario parvient à repousser les tentatives de Çalhanoğlu (62), Dumfries (63) et Lautaro (63) avant de finalement devoir s’incliner face à l’Argentin. En toute fin de rencontre, Džeko réalise un super travail en contre, mais sa frappe vient s’écraser contre le poteau droit du portier italien (90+2) avant qu’Alexis Sánchez ne vienne sceller définitivement le score juste avant le coup de sifflet finalLa bande à Inzaghi met la pression sur le rival, qui se déplacera dimanche sur la pelouse du Hellas.: Handanovič - Škriniar, De Vrij, Dimarco (D'Ambrosio, 70) - Dumfries (Darmian, 77), Barella, Brozović, Çalhanoğlu (Vidal, 70), Perišić - Correa (Sánchez, 82), Martinez (Džeko, 70).: Simone Inzaghi.: Vicario - Fiamozzi (Benassi, 78), Romagnoli, Luperto, Parisi - Zurkowski (Henderson, 61), Stulac, Asslani, Bandinelli - Bajrami (Di Francesco, 61), Pinamonti.: Aurelio Andreazzoli.