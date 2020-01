L'Inter plombe Cagliari quatre fois

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, Ranocchia, Godín - Dimarco (Biraghi, 78e), Valero, Brozović (Sensi, 70e), Barella, Lazaro - A.Sánchez (Esposito, 69e), Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.



Cagliari (4-3-2-1) : Olsen - Lykogiánnis, Pisacane, Walukiewicz, Faragò - Nández (Birsa, 80e), Oliva, Ioniță (João Pedro, 80e) - Castro (Rog, 46e), Nainggolan - Cerri. Entraîneur : Rolando Maran.

Cette fois-ci, l'Internazionale n'avait clairement pas le temps.Accrochés sur leur pelouse par l'Atalanta ce week-end, les Milanais ont lâché leur place de leader juste avant la fin de la phase aller du championnat. Malgré cela, il fallait enchaîner dans l'optique de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Au même endroit, mais face à Cagliari, le collectif lombard met exactement vingt-deux secondes à prendre les devants au tableau d'affichage. Attentif à la mauvaise passe en retrait de Christian Oliva, Romelu Lukaku récupère le ballon dans la surface adverse et fusille Robin Olsen pour inscrire son dix-septième but en vingt-cinq matchs toutes compétitions confondues (1, 1-0). Peu après, l'avant-centre belge est privé d'un doublé refusé par la VAR pour une position de hors-jeu peu évidente à l’œil nu. Mais cela ne perturbe pas la dynamique milanaise, et Borja Valero double la mise sur une passe décisive de Nicolò Barella (22, 2-0). Avec deux buts d'avance, l'Inter termine la deuxième période en position ultra favorable.Mais visiblement, les intentions offensives locales ne vont pas changer en début de deuxième période. Sur un corner rapidement joué par Valentino Lazaro, Barella s'offre une deuxième passe décisive sur un centre à destination de Lukaku dont la puissante tête heurte la barre d'Olsen avant de rentrer dans le but (48, 3-0). Un but qui met définitivement à l'abri l'équiped'un retour sarde, mais qui n'empêche pas les hommes d'Antonio Conte d'appuyer sur le champignon, à l'image de Barella, suffisamment incisif pour obliger Olsen à la parade. En guise de révolte, Radja Nainggolan tente sa chance contre son ancien club, mais son tir est renvoyé par le poteau. Coupable lors de l'ouverture du score, Oliva va cependant profiter d'un très joli travail d'Alberto Cerri dos au but pour réduire l'écart (72, 3-1). Un moyen de simplement sauver l'honneur, car l'Inter contrôle la fin de match, et Andrea Ranocchia inscrit un nouveau but d'une tête décroisée (81, 4-1).L'Inter attend désormais de connaître son adversaire pour le prochain tour à l'issue de la rencontre de demain entre la Fiorentina et... l'Atalanta.