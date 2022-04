L'Inter loupe le coche à Bologne, l'Atalanta arrache un point au Torino

(3-5-2) : Skorupski - Soumaoro, Medel, Thente - De Sivestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey - Arnautović, Barrow. Entraîneur : Mihajlović.



(3-5-2) : Radu - Škriniar, De Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić - Lautaro, Correa. Entraîneur : Inzaghi.

(3-4-1-2) : Musso - Scalvini, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta - Pessina - Zapata, Muriel. Entraîneur : Gasperini.



(3-4-2-1) : Milinković-Savić - Zima, Bremer, Rodríguez - Singo, Lukić, Ricci, Aina - Praet, Pjaca - Sanabria. Entraîneur : Jurić.

Vrai tournant dans la saison des, ce match en retard de la vingtième journée de Serie A était l'occasion de passer définitivement devant l'AC Milan, et d'avancer en tête dans la course au Scudetto.Un enjeu qui a fait oublier toutes les règles de bienséance aux visiteurs : le quart d'heure de politesse, l'Inter ne connaît pas. Sur le terrain depuis à peine trois minutes, Perišić n'a pas perdu de temps avant d'ouvrir le score. Un raid solitaire et des dribbles en pagaille avant une frappe, limpide, qui vient se loger dans la lucarne de Skorupski. À la suite de cela, le siège a continué et Bologne n'a pas vu le jour... jusqu'à sa première occasion, concrétisée par Arnautović de la tête. Au fil des minutes, la menace d'un match-piège se fait de plus en plus grande. Le pari Correa tenté par Inzaghi ne rapporte rien, l'Argentin est donc remplacé par Edin Džeko à l'heure de jeu. Mais l'Inter joue vraiment en dessous de son niveau et gâche des occasions franches. La punition arrive en fin de match, et Radu est à blâmer. Titularisé dans les cages à la place de Handanovič qui souffre du dos, le portier roumain se troue totalement et laisse le but ouvert à Sansone. Le piège bolognais se referme sur les, qui loupent l'occasion de faire la course en tête.Après les défaites de la Lazio contre le Milan et de la Fiorentina plus tôt dans l'après-midi, humiliée à domicile contre l'Udinese (0-4), l'Atalanta avait le champ libre pour s'emparer de la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.Pas de temps à perdre non plus du côté du Gewiss Stadium : sur la première action du match, Singo peut lancer Praet dans la profondeur. Le centre du Belge, bien aidé par une glissade de Djimsiti, est coupé par Sanabria, et les hostilités sont lancées. Le danger a du mal à se créer, ensuite. Il faut donc se reposer sur les erreurs individuelles et les coups de pied arrêtés. Premier coupable : Rodríguez, qui fauche Zappacosta dans la surface. Le penalty est transformé par Muriel. Après son but, le Colombien va s'essayer à la passe décisive, sur un corner à destination de De Roon qui ne se fait pas prier pour envoyer une mine dans la cage du portier turinois. Mais le Toro est loin d'être à terre, et recolle au score sur penalty, là encore. Sanabria est fauché par Freuler dans la boîte, et laisse Lukić transformer le penalty. Le Serbe va même inscrire un doublé, dans le même exercice, après une faute légère sur Pobega. C'est ensuite Freuler qui, soucieux de se faire pardonner, va envoyer une belle reprise de volée dans les filets. Dommage pour lui, c'est contre son camp. Il sera remplacé par Pašalić qui gommera ses fautes en crucifiant Milinković-Savić au bout d'une course folle, avant que Muriel ne double son compteur personnel sur penalty, encore. Lafait preuve d'un bel état d'esprit, mais doit se contenter d'un nul qui ne lui permet pas de quitter la huitième place.