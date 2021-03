L’IFAB modifie le règlement sur les mains

135th Annual General Meeting: The IFAB clarifies handball Law and confirms decision on concussion substitute trials https://t.co/EAy8NrzU5M pic.twitter.com/3INdreC2is — The IFAB (@TheIFAB) March 5, 2021

Il devenait urgent d'agir.Depuis plusieurs mois, les débats font rage à propos des mains sifflées ou non durant une rencontre. L’un des derniers exemples en date, le choc Marseille–Lyon (1-1) dimanche dernier Afin de faciliter la compréhension du règlement et apporter des clarifications, l'International Football Association Board (IFAB), l’instance qui détermine les règles du football, a décidé d'opérer quelques modifications à la fameuse loi 12 qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain ou avant, selon la volonté des organisateurs de compétitions (comme l’UEFA avec l’Euro 2021).Le Board précise en préambule qu’étant, avant d’enchainer., tout en invitant les arbitrespour déterminer si la position de la main est justifiée ou non, dans le but de conserver une part importante pour l’interprétation de l’arbitre. Pour faire simple, une main (ou un bras) volontairement déplacée vers le ballon ainsi qu’une main (ou un bras) qui agrandit la surface corporelle du joueur sans justification valable selon l’arbitre seront sifflées.L’IFAB ajoute également que les mains offensives ne seront plus systématiquement sifflées, annonçant qu’une. En revanche un but directement inscrit de la main ne sera toujours pas valable.On parie cinq euros que les protestations continueront dès le premier jour de son application ?