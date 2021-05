L’Etoile rouge de Belgrade établit un record d'Europe de points sur une saison

L'Étoile Rouge cette saison en championnat :38 matchs35 Victoires3 nuls0 défaites (invaincu)? 114 buts marqués (record en Serbie)20 buts encaissés RECORD DU MONDE de points en une saison (108)BRAVO ZVEZDO pic.twitter.com/2I3o8Yrr8R — Etoile Rouge Belgrade FR (@FranceZvezda) May 19, 2021

Et un record du monde battu avant les Jeux olympiques.Ce n'est plus un rouleau compresseur mais une moissonneuse-batteuse qu'a façonné Dejan Stanković. Déjà sacré champion de Serbie pour la 32e fois le mois dernier, l'Étoile rouge de Belgrade a conclu sa saison ce mercredi en administrant une ultime tannée au FK Metalac dans son mythique Marakana (5-1). Si l'addition a été close par le héros du match contre Liverpool en 2018 et coqueluche des supporters, Milan Pavkov, il est temps de faire parler les statistiques : 38 matchs, 35 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 114 buts marqués et 20 buts encaissés (avec une différence de buts de +94 !).Au record de buts inscrits dans l'histoire de la Superliga serbe s'ajoute un véritable record d'Europe (si ce n'est du Monde, parmi tous les championnats de première division) de points sur une saison : 108, deux de plus que le Celtic Glasgow de Brendan Rodgers en 2016-2017 (106 unités). Autre kajmak sur la Karađorđeva : cette série de 22 victoires consécutives entre octobre et fin avril, permettant auxde frôler les trois points par match de moyenne. Enfin, mention spéciale à l'international comorien El Fardou Ben Mohamed , devenu il y a quelques semaines le meilleur buteur étranger de l'histoire du club (50 pions).La finale de la Coupe de Serbie le 25 mai prochain face au Partizan promet une dernière explosion de saveurs.