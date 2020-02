L'équipe type du week-end

Des triplés, encore des triplés et toujours des triplés. Mais la sélection de ces derniers jours disposent de bien plus d'atouts, dans son sac. Comme un record du monde, des gestes géniaux et des environnements en colère.

Le cauchemar de Thiago Silva, l'enfer du Paris Saint-Germain et le soleil de ses partenaires. Avec un doublé d'assists et une réalisation, l'ex de Chelsea a fait mal au leader du championnat français. Pour un 4-4 aussi spectaculaire que sa prestation.

On aurait pu parler de l'excellent Ciro Immobile pour évoquer le choc de la Serie A perdu par l'Inter, mais on retiendra d'abord cette demande d'union complètement folle avant le coup d'envoi. Et tant pis si la Saint-Valentin était déjà passée. ?? La drôle de demande en mariage d'un supporter de la Lazio ! pic.twitter.com/XVDiNKct5P— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 16, 2020 ...

Un feu dans une décharge basque, un air irrespirable et un Eibar-Real Sociedad reporté. Causes différentes, conséquence identique.

En forme, l'ancien latéral de Ligue 1 ! Avec un but, et surtout une énorme activité sur son aile droite. Toujours en course pour le titre, le petit.

Alexandre Lacazette, qui s'est fendu d'un combiné goal/assist alors qu'il n'est entré qu'à cinq minutes de la fin du temps réglementaire ? Nul, à côté de son partenaire titulaire. Car ce dernier est impliqué dans chacune des réalisations de la partie : un but, deux passes dés et une avant-dernière passe. Le tout en une seule mi-temps. C'est parti !

« Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes... Allez vous faire foutre ! Je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu, et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!! » Signé du buteur décisif de la rencontre, victime d'insultes faisant référence à sa couleur de ...

Gardien

Steve Mandanda (Marseille) : Si Dimitri Payet est indispensable, alors le portier est irremplaçable. Encore en mode mur, à Lille.

Défenseurs

Nordi Mukiele (Leipzig) : En forme, l'ancien latéral de Ligue 1 ! Avec un but, et surtout une énorme activité sur son aile droite. Toujours en course pour le titre, le petit.

Vidéo

Tempête Dennis (FC Vent) : Il y avait Sabine (ou Ciara) la semaine dernière, voici la petite sœur ce week-end. Qui, elle aussi, a empêché la tenue de quelques matchs. En Écosse, cette fois.

#RangersFC can announce that the match against @LiviFCOfficial, which was postponed earlier this afternoon, will take place tomorrow (Sunday, February 16) with a 3pm kick-off. pic.twitter.com/ZAdMZzHn3B — Rangers Football Club (@RangersFC) February 15, 2020

Ince Endie (Flammes RC) : Un feu dans une décharge basque, un air irrespirable et un Eibar-Real Sociedad reporté. Causes différentes, conséquence identique.

? OFICIAL❌ El partido entre Eibar y Real Sociedad ha sido suspendidohttps://t.co/r3j3hR60M5 — Diario AS (@diarioas) February 15, 2020

Mari Age (Lazio) : On aurait pu parler de l'excellent Ciro Immobile pour évoquer le choc de la Serie A perdu par l'Inter, mais on retiendra d'abord cette demande d'union complètement folle avant le coup d'envoi. Et tant pis si la Saint-Valentin était déjà passée.

?? La drôle de demande en mariage d'un supporter de la Lazio ! pic.twitter.com/XVDiNKct5P — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 16, 2020

Milieux

Manchester City (FPF) : Puni par l'UEFA, trompé par la C1. Le tout, un soir de Saint-Valentin. C'est peu dire que Pep Guardiola a passé deux mauvaises journées...

Benjamin Griveaux (France) : Lui aussi traverse une sale période. Sauf que de son côté, il n'a pas grand-chose à se reprocher malgré sa démission... Milieu de requins, toujours gangrené par des diffusions de sex-tape. À quand le (match) retour, pour celui qui n'avait pas reconnu son équipe au Parc des Princes contre Manchester United ?

Mais quelle victoire du @PSG_inside ! Rendez-vous le 6/03 au Parc pour le match retour ! ❤️?#MUPSG https://t.co/lAb9jcNFnK — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) February 12, 2019

Gaël Kakuta (Amiens) : Le cauchemar de Thiago Silva, l'enfer du Paris Saint-Germain et le soleil de ses partenaires. Avec un doublé d'assists et une réalisation, l'ex de Chelsea a fait mal au leader du championnat français. Pour un 4-4 aussi spectaculaire que sa prestation.

Attaquants

Achille Anani (Bourg-en-Bresse) : Un triplé marqué en National reste un triplé. Surtout quand il permet un succès 4-3 à l'extérieur, dans le temps additionnel qui plus est.

Vidéo

Wout Weghorst (Wolfsburg) : Un triplé marqué grâce à deux penaltys reste un triplé. Surtout quand il permet un succès 3-2 à l'extérieur, à vingt minutes du terme qui plus est.

Vidéo

Koro Koné (Servette Genève) : Un triplé marqué dans le championnat suisse reste un triplé. Surtout quand il permet un succès 4-1 à domicile, avec une entrée en jeu à la 65e minute qui plus est.

Sur le banc

Armand Duplantis (Suède) : Un bond de 6,17 mètres ne lui suffisait pas, alors il a couru encore plus vite pour atteindre son objectif. Mission réussie, d'un centimètre. Prends ça, la goal-line technology.

6m18 new world record ? pic.twitter.com/z6b1xFsGUK — Axel Chapelle (@axelchapellePv) February 15, 2020

Toby Alderweireld & Björn Engels (Tottenhaston Villa) : Les deux arrières belges ont fait tout et n'importe quoi, ce dimanche. En vrac : CSC, penalty provoqué, erreur personnelle amenant à des buts, tremblements des bons filets... Un match à garder en mémoire ou à oublier, c'est selon.

Vidéo

Moussa Marega (Porto) : « Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes... Allez vous faire foutre ! Je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu, et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!! » Signé du buteur décisif de la rencontre, victime d'insultes faisant référence à sa couleur de peau.

?? Excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur Sergio Conceição, Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute, sous la bronca du stade de Guimarães, à la suite de cris racistes à son encontre. pic.twitter.com/01EHDMkV4Q — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2020

Nicolas Pépé (Arsenal) : Alexandre Lacazette, qui s'est fendu d'un combiné goal/assist alors qu'il n'est entré qu'à cinq minutes de la fin du temps réglementaire ? Nul, à côté de son partenaire titulaire. Car ce dernier est impliqué dans chacune des réalisations de la partie : un but, deux passes dés et une avant-dernière passe. Le tout en une seule mi-temps. C'est parti !

Vidéo

Neymar (Barcelone) : Ça y est, le Brésilien est de retour à Barcelone ! Une blague sur Twitter signée « OurMine » , un groupe de hackers qui a piraté le compte du club espagnol. « C'est la seconde fois, le niveau de la sécurité informatique s'est amélioré, mais n'est toujours pas le meilleur » , a fanfaronné l'organisation. Marrant, non ?

Roberto Firmino (Liverpool) : Une caresse, qui vaut à elle seule une place sur le banc de cette dream-team. #Régal.

? Bobby Firmino ? Watch Norwich v Liverpool now live on Sky Sports PL or follow here: https://t.co/x35dor7tre pic.twitter.com/x7ssPdVPeX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 15, 2020

