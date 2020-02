L'équipe-type du week-end

Quelle difficulté d'écarter les réservistes, pour cette sélection... Car ces derniers jours, les joueurs du monde entier ont rivalisé de talent pour faire partie de la dream-team. Alors forcément, il y a des déçus...

Gardien

Jordan Pickford (Everton) : Peut-on nommer ça une boulette ? Pour un portier anglais, non. Pour tous les autres, oui. Rattrapée par un sauvetage, ensuite.

Défenseurs

Kokoro Kageura (Japon) : 155 combats. Teddy Riner n'avait plus perdu depuis 155 combats. Un peu comme si Liverpool perdait.

Armand Duplantis (Suède) : Il n'a que vingt ans, mais a déjà le record du monde de la perche en poche. Enfin, Zlatan Ibrahimović a trouvé un successeur !

Dayot Upamecano (Leipzig) : Oh ouais, laisse tomber... Ce gars-là, c'est un tueur ! Plus solide qu'un poteau.

La Faucheuse (FC Regret) : Pierre Guyotat, Orson Bean, Robert Conrad... Un week-end prolifique, malheureusement.

Milieux

Sabine Ciara (AS Tempête) : Agressive et dangereuse, elle a réussi à annuler pléthore de rencontre. Elle est tellement crainte qu'on ne sait même plus comment l'appeler, suivant le lieu où on habite. Pars, pars très loin et ne reviens jamais.

Olivier Létang (Ex Rennes) : Il ne s'y attendait pas, à ce licenciement-là. Personne ne s'y attendait, à vrai dire.

Filip Kostić (Eintracht Francfort) : Exceptionnel. Non, l'adjectif n'est pas trop fort quand on a sorti un doublé de buts et un doublé d'assists lors de la même rencontre. Surtout quand on est milieu de terrain.

Attaquants

Lionel Messi (Barcelone) : Un triplé... de passes décisives, pour cette fois. Et même pas une pour Antoine Griezmann, égoïste ! Pendant ce temps, Nabil Fekir et Clément Lenglet sortaient un enchaînement penalty provoqué-but-expulsion. Pas de quoi déstabiliser la Pulga.

Stephy Mavididi (Dijon) : Lui aussi a sorti une performance XXL, avec une passe dé et un doublé. Dire qu'il n'était pas certain de partir titulaire, contre Nantes... Insuffisant, toutefois, pour contenter son entraîneur.

Robin Quaison (Mayence) : Il fallait un triplé dans ce onze, alors le voilà. Sur le terrain du Hertha Berlin, le bonhomme a donné la victoire aux siens en faisant tout le boulot offensif. Plus Batman que Robin. En même temps, Monsieur avait prévenu dès le mois d'octobre.

Sur le banc

Jamal Farid (Petit Pont) : Quel culot de caler ce coup à Kaká ! De quoi lui coller une colère.

@hackneywickfc left back and one of our longest serving players @jamboyfresh nutmegs the legend @kaka in Hackney ?All my guys are ballers pic.twitter.com/ks7EB6z5Fz — Hackney Wick FC (@HackneyWickFC) February 8, 2020

Renato Sanches (Lille) : Monstrueux, tout simplement. Avec une réalisation, mais surtout 90 minutes de haut niveau. Non, son talent ne s'est jamais envolé.

Romain Philippoteaux (Nîmes) : Un pion sévèrement refusé. Un carton rouge obtenu. Une blessure contractée. Une souffrance légitime. Un goal accordé. Une sortie prématurée. Un succès glané. Un repos mérité. C'était le samedi du Croco.

Samuel Asamoah (Saint-Trond) : Asamoah est un milieu de terrain ghanéen de 25 piges, et il a dégainé un triplé (42e, 45e+1 et 63e) ce samedi lors de la victoire des siens devant Eupen (5-2). Tranquille, comme son rouge récolté juste après son exploit.

Fabian Frei (Bâle) : Frei est un milieu de terrain suisse de 31 balais, et il a signé un triplé (1ère, 80e et 44e) ce samedi lors de la victoire des siens devant Zürich (4-0). Sympa, comme la fumée fêtant l'ouverture du score.

Kaveh Rezaei (Charleroi) : Rezaei est un avant-centre iranien de 27 ans, et il a proposé un triplé (45e+4, 70e et 79e) ce samedi lors de la victoire des siens devant Zulte Waregem (4-0). Peinard, comme les festivités d'après-match.

Par Florian Cadu