L'Atalanta sort de son hibernation contre la Sampdoria

Atalanta (4-2-3-1) : Musso - Hateboer (Maehle, 83e), Tolói (Cittadini, 89e), Palomino, Zappacosta (Scalvini, 83e) - Freuler, De Roon - Pessina (Pezzella, 83e), Koopmeiners, Boga (Miranchuk, 60e) - Pašalić. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Sampdoria (3-4-1-2) : Falcone - Magnani (Yoshida, 46e), Colley, Ferrari (Vieira, 76e) - Murru (Augello, 68e), Thorsby, Ekdal, Conti - Sensi (Sabiri, 46e) - Quagliarella (Rincón, 46e), Caputo. Entraîneur : Macro Giampaolo.

Un baiser de son prince charmant Pašalić, et lasort de son sommeil.Incapable de gagner lors des cinq dernières journées de Serie A, l'Atalanta s'est réveillée contre la Sampdoria. Muet depuis le festival du 9 janvier à Udine , Super Mario a montré la voie aux Bergamasques en coupant un centre de Remo Freuler au premier poteau (6). Le Croate a même failli voir double, mais sa tête a échoué à quelques centimètres de la lucarne (36), puis il a touché la transversale (75). Heureusement pour l'Atalanta, Teun Koopmeiners l'a parfaitement relayé, avec efficacité.Le Néerlandais s'est offert un joli cadeau d'anniversaire en marquant d'un tir croisé, synonyme de break mérité (29). Il a récidivé en deuxième période, bien servi par l'entrant Aleksey Miranchuk (61). Le Russe a ensuite fini le travail lui-même, du gauche, pour porter le score à 4-0 (86). L'addition aurait pu être encore plus lourde si Hans Hateboer et Marten de Roon s'étaient montrés plus précis en première période, et si Wladimiro Falcone n'avait pas enlevé la frappe de Jérémie Boga de la lucarne (51). Inoffensive en dehors de deux tentatives de Francesco Caputo (59, 61), la Samp reste en situation précaire, quatre petits points devant la zone rouge. Toujours cinquièmes, les Bergamasques répondent à la victoire de la Juve et reviennent à trois points de la Vieille Dame, avec un match en moins. Sans oublier de garder un œil dans le rétro, puisque la Roma n'est pas très loin...Et que l'Atalanta se rendra justement au Stadio Olimpico samedi.