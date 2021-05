L'Atalanta et le Napoli avancent au ralenti

Les autres résultats :

Match totalement dingue ce dimanche après-midi au Mapei Stadium entreet, et un nul finalement logique au bout du compte (1-1). Tout commence par un carton rouge récolté par Pierluigi Gollini, le portier de la, pour avoir empêché Jérémie Boga d'aller au but après seulement vingt-deux minutes de jeu. Une grossière erreur qui ne calme pas pour autant les velléités des hommes de Gian Piero Gasperini, et notamment Robin Gosens qui s'en va tromper de près Andrea Consigli. Problème : au retour des vestiaires, Rafael Toloi déséquilibre le virevoltant Hamed Traorè dans sa surface, et Domenico Berardi transforme sans trembler la sentence. Les deux équipes se rendent coup pour coup, Manuel Locatelli pense donner l'avantage à Sassuolo, tandis que Luis Muriel manque à son tour de mettre l'Atalanta devant sur penalty à la suite d'une faute (et d'un nouveau carton rouge) de Marlos. Pas de vainqueur, une mauvaise opération pour l'Atalanta dans le sprint final et surtout un titre de champion à l'Inter servi sur un plateau.À domicile, le Napoli a longtemps cru tenir un précieux succès avant d'être rejoint dans les derniers instants de la rencontre par un Cagliari tenace au possible. Victor Osimhen, bien lancé par Lorenzo Insigne, a ouvert le score en bon gamin précoce, mais ne pouvait pas se douter qu'au bout du temps additionnel, une demi-volée gagnante de Nahitan Nández offrirait aux Sardes un précieux point dans la course au maintien. Deux points de perdus pour les Napolitains qui pourraient le regretter en fin de saison alors que la guerre pour la Ligue des champions fait rage.