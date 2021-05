L'Atalanta écrase Parme

Parme (4-3-3) : Sepe - Busi, Yordan Osorio, Bruno Alves, Gagliolo (Conti, 80e) - Grassi (Valenti, 61e), Kurtić, Sohm - Kucka (Drissa Camara, 76e), Cornelius (Brunetta, 76e), Gervinho (Pellè, 61e). Entraîneur : Roberto D'Aversa.

Atalanta (3-4-3) : Sportiello - Palomino, Romero, Djimsiti - Gosens (Hateboer, 68e), Freuler (Pašalić, 76e), De Roon, Mæhle - Malinovskiy (Aleksei Miranchuk, 58e), Duván Zapata (Muriel, 46e), Iličić (Pessina, 46e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Laen promenade du dimanche.Face à un Parme déjà relégué, l'Atalanta a aisément conforté sa place sur le podium en s'imposant (2-5) à l'Ennio Tardini. Il faut moins de dix minutes pour voir l’écart entre les deux formations se mettre en place. Les incursions de Duván Zapata mettent à mal la défense parmesane, obligée de balancer de longs ballons sur un Andreas Cornelius totalement esseulé. La sentence se rapproche, et finit par tomber avec Ruslan Malinovskiy : l’Ukrainien, décalé à l’entrée de la surface, déclenche une frappe sèche à ras-de-terre légèrement déviée dans ses buts par Jasmin Kurtić. La qualité technique des Bergamasques fait clairement la différence, et les mouvements s’enchaînent. Josip Iličić, très en vue, lance Joakim Mæhle d’une sublime talonnade, qui trouve à son tour Zapata en retrait... Mais la barre transversale s’oppose au buteur en série (31).La domination de l’Atalanta se poursuit tranquillement, au retour des vestiaires. Peu de temps après son entrée en jeu, Matteo Pessina, nullement gêné par des adversaires amorphes, s’engouffre dans la surface et place une frappe croisée pourtant écrasée pour doubler la mise. Les hommes de Gian Piero Gasperini gèrent leur fin de match, et s’offrent d’excellentes situations. Luis Muriel vient ainsi élargir le succès des siens, d’un tir fuyant au premier poteau. Avec trois buts d’écart, l’arrière-garde de lase relâche : sur la remise en jeu, Maxime Busi surgit pour éliminer Joakim Mæhle d’un joli contrôle orienté et servir Juan Brunetta qui réduit la marque. Une erreur cependant vite rattrapée par Muriel, à l’affût d’une frappe de Mario Pašalić sur le poteau. De nouveau attentiste, la défense de Bergame est sanctionnée par Simon Sohm qui élimine Marco Sportiello et remet à nouveau son club sur les rails. Un nouvel éclair de courte durée, puisque Aleksei Miranchuk enfonce définitivement les espoirs de Parme d'un coup de canon dans le temps additionnelÀ ce rythme, l'Atalanta jouera la Superligue.