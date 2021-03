L'Atalanta digère le Hellas

Hellas (3-4-2-1) : Silvestri - Dawidowicz, Lovato, Ceccherini (Udogie, 46e) - Faraoni, Tameze, Veloso (Sturaro, 46e), Dimarco (Lazovic, 46e) - Barak (Ilic, 79e), Zaccagni - Lasagna (Favilli, 61). Entraîneur : Jurić.



Atalanta (4-3-2-1) : Gollini - Toloi (Maehle, 64e), Romero, Djimsiti, Palomino - De Roon, Freuler, Pessina (Ilicic, 77e) - Malinovskyi (Kovalenko, 87e), Miranchuk (Pasalic, 64e) - Zapata (Muriel, 77e). Entraîneur : Gasperini.

À l'expérience.Le duel entre l'élève, Ivan Jurić, et son maître au Genoa, Gian Piero Gasperini, a tourné en faveur du petit père la morale du foot italien . Logique tant saa dominé les débats dès l'entame, avant d'ouvrir le score sur penalty, de faire le break avant la mi-temps, et de gérer tranquillement son avance au score (0-2).Pourtant, tout n'a pas été simple pour les gars de Gasperini, qui se sont d'abord empalés sur le Hellas, coaché par Matteo Paro en l'absence de Jurić, suspendu. En tribunes, le coach croate a dû encore pester quand son adversaire du jour a obtenu un penalty transformé par la patte gauche de Ruslan Malinovskyi. Il a dû encore moins apprécier les espaces laissés ensuite par son équipe, d'autant que Duván Zapata, très remuant lors du premier acte, en a profité pour mettre les siens à l'abri juste avant la pause. Un break qui a permis à Gasperini de faire tourner son équipe, et de gérer sans problème cet avantage de deux buts, prouvant que son groupe a déjà digéré son élimination en Ligue des champions face au Real Madrid En plus, avec ce succès, lareste aux pieds du podium et peut attendre sagement le duel entre ces deux poursuivants, l'AS Roma et le Napoli, ce dimanche soir.