L'Atalanta ne déçoit pas à Florence

2

[#Stat?] Très très grosse saison pour l'international colombien Duvan Zapata ! ?? 40 matchs⚽ 17 buts? 12 passes décisives#FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/7c8ET780UG — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 11, 2021

Fiorentina (3-5-2) : Drągowski - Milenković, Pezzella, Quarta - Cáceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi - Kouamé, Vlahović. Entraîneur : Iachini.



Atalanta (4-2-3-1) : Gollini - Tolói, Palomino, Romero, Gosens - De Roon, Freuler - Pašalić, Malinovskyi, Muriel - Zapata. Entraîneur : Gasperini.

Malinovskyi-Zapata, Malinovskyi-Zapata.Tel est le circuit qui aurait dû faire gagner l'Atalanta, ce dimanche soir. Grâce à deux buts du Colombien, servi à chaque fois par l'Ukrainien, laétait en effet bien partie pour aller chercher trois points importants sur la pelouse de la Fiorentina lors de la dernière rencontre de la 30journée de Serie A. Mais en deuxième période, les visiteurs ont complètement craqué, et il a finalement fallu un penalty d'Iličić pour qu'ils s'imposent. Avant la pause, tout allait pourtant bien avec deux réalisations inscrites. Zapata a donc ouvert la marque de la tête sur corner au quart d'heure de jeu, puis a breaké peu avant la mi-temps d'une lucarne (malgré une longue hésitation arbitrale, au sujet d'un possible hors-jeu). Et encore, Drągowski a évité le triplé de l'avant-centre. Un Drągowski qui s'est également illustré devant De Roon ou Gosens, auteur d'un coup de casque dangereux.Sauf que la Fio, qui a d'abord eu une possibilité via Cáceres, est revenue. Car si l'essai du défenseur est passé à côté, celui de Vlahović (servi par... Cáceres) a trouvé la cible et trompé Gollini dans le second acte. Dix minutes plus tard, le Serbe s'est offert un doublé à la suite d'une passe décisive de Kouamé. Insuffisant pour décourager les visiteurs, qui ont obtenu un péno sanctionnant une main de Quarta et transformé par Iličić. Ouf, les joueurs de Bergame - qui ont eu de nouvelles occasions par Zapata ou Pašalić, après cette libération - repartent de Florence avec leur succès et retrouvent leur place dans le top 4 avec deux unités d'avance sur Naples (une de retard sur la Juventus, deux sur Milan).Toujours agréable à suivre, les rencontres de l'Atalanta.