L'ASSE assure son ticket pour l'Europe, l'ASM sauve presque sa tête

Large vainqueur de Nice (3-0), Saint-Étienne a composté son billet pour la Ligue Europa. En s'imposant dans la douleur face à Amiens (2-0), Monaco a fait un grand pas vers le maintien, puisque Caen et Dijon ont respectivement explosé à Lyon et Paris (4-0). Sinon, Lille a encore régalé face à Angers (5-0), Marseille s'est fait plaisir à Toulouse (2-5), et Étienne Didot a joué son dernier match au Roudourou. La seule fausse note d'une bien jolie soirée.

La perf' : Sainté

La glissade : Bordeaux

Le vrai héros du jour : Bip Bip

Le chiffre inutile : 2

Vous avez raté Guingamp-Nîmes et vous n'auriez pas dû

Le but : Falcao

Et sinon...

Les résultats de la 37e journée

Dijon

Buts : Di María (3e), Cavani (4e) et Mbappé (36e et 56e)



Lille 5-0 Angers

Buts : Ikoné (2e), Pépé (14e, 74e sp), Bamba (69e) et Araujo (89e)



Lyon 4-0 Caen

Buts : Memphis (49e et 74e), Cornet (54e) et Dembélé (64e)



Nice

Buts : Beric (26e et 65e) et Hamouma (81e)



Montpellier 1-1 Nantes

Buts : Mollet (76e) pour la Paillade // Coulibaly (24e) pour les Canaris



Marseille

Buts : Leya Iseka (25e) et Gradel (62e) pour le Téfécé // Sanson (28e), Sakai (50e), Njie (76e) et Thauvin (90e et 90e+2) pour l'OM



< Strasbourg 0-2 Rennes

Buts : Bourigeaud (24e) et Hunou (90e)



Bordeaux 0-1 Reims

But : Suk (2e)



Monaco 2-0 Amiens

Buts : Falcao (26e) et Golovin (82e)



Guingamp 2-2 Nîmes

Buts : Thuram (6e) et Mendy (35e) pour l'En Avant // Ripart (53e) et Bouanga (57e) pour les Crocos





Quasi écarté de la course à la Ligue des Champions au coup d'envoi, Saint-Étienne pouvait aussi perdre son ticket pour la Ligue Europa. Mis sous pression par Montpellier , venu s'imposer dans le Chaudron le week-end dernier, les Verts devaient donc faire le taf face à Nice pour éloigner définitivement la menace montpelliéraine. Ils l'ont fait,en s'imposant grâce à un doublé de Robert Beric (2-0). Les hommes de Jean-Louis Gasset accompagneront donc Strasbourg et Rennes en C3 la saison prochaine.Émotion à Bordeaux . Arrivé en Gironde en 2009, Jaroslav Plašil a disputé, brassard arc-en-ciel au biceps, son dernier match à Chaban-Delmas sous le maillot au scapulaire. C'est vêtus de maillots floqués à son nom que ses équipiers sont entrés sur le terrain à l'échauffement. Manque de bol pour les Girondins, il n'y avait qu'un véritable Plašil sur le terrain au coup d'envoi. Suk s'en est bien rendu compte, et a cueilli à froid des Bordelais encore dans leur hommage, et pas fichus ensuite d'égaliser. Encore vaguement menacés de barrages ce matin, les Girondins ne doivent leur maintien qu'aux faux-pas des équipes de bas de tableau. Triste sortie pour Jaro en tout cas. Vivement 2019-2020.Et de 22 buts en Ligue 1 cette saison pour Nicolas Pépé, auteur des deuxième et quatrième lillois face à son club formateur, Angers . Premier Dogue à atteindre la barre des 20 buts dans l'élite depuis Eden Hazard en 2011-2012, l'Ivoirien a donc dépassé ce total sur un service d'Ikoné, à qui il avait offert l'ouverture du score, et l'a amélioré en deuxième période sur penalty. Troisième membre de la Bip Bip (pour Bamba-Ikoné-Pépé), Bamba a lui aussi marqué, pour la toute dernière représentation du trio à Pierre-Mauroy. Rideau. Mais avant ça, standing ovation pour les artistes, s'il vous plaît.Gardien à avoir effectué le plus d'arrêts en Ligue 1 cette saison (134 au coup d'envoi), Brice Samba en a encore signé une paire ce soir à Lyon . Dont un, main opposée, pour détourner le penalty de Moussa Dembélé (31) et permettre à son équipe de tenir le point du nul à la pause. Sur trois penalties subis cette saison, l'ancien marseillais en a ainsi sorti deux. Mais il a fini par céder coup sur coup au retour des vestiaires, devant Depay et Cornet. Finalement étrillés par l'OL (4-0), les Caennais sont donc toujours scotchés à leur dix-huitième place de barragiste.Entre des Guingampais déjà condamnés et des Nîmois écartés de la coure à l'Europe, c'est peu dire que l'enjeu était limité. En roue libre, les deux formations ont toutefois offert ce qu'on peut appeler "une rencontre de multiplex" : un match ouvert avec du rythme, des espaces et des pions. Les Bretons ont en inscrit deux en première période, les Nîmois ont répliqué deux fois après l'entracte. Mais la plus belle action du match s'est déroulée à la 73minute : la sortie d'Étienne Didot, apparu pour la dernière fois de sa carrière au Roudourou. Rien que ça, c'est à Guingamp qu'il fallait être, ce soir. Quitte à rater des buts de Sakai et Njie.Il n'est pas spécialement beau, ce but. Et il est probablement entaché d'une faute. Mais un tueur de trempe de Radamel Falcao Garcia en a-t-il seulement quelque chose à secouer, de planter des buts moches et/ou litigieux ? À la réception d'un corner de Golovin, le Colombien a ouvert le score ce soir pour Monaco , bien aidé par les gants en peau de pêche de Régis Gurtner . Double buteur lors du succès monégasque à la Licorne à l'aller,a ainsi mis l' ASM sur la voie d'un précieux succès, entériné en fin de match par Golovin. Incapables de s'imposer depuis sept matchs, les Monégasques sont quasi sauvés.Vainqueur à la Meinau (0-2), Rennes n'avait plus gagné depuis le 10 mars, soit une série de neuf matchs (six nuls, trois défaites). De son côté, Strasbourg n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs. Montpellier (1-1), Nantes a signé un septième match sans défaite.Le défenseur rémois Yunis Abdelhamid est le seul joueur de l'élite à avoir disputé l'intégralité des 37 rencontres de championnat cette saison. Clinton Njie a marqué.