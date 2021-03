L'Angleterre enchaîne sans forcer en Albanie

Albanie (4-3-3) : Berisha - Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli - Laçi (Ramadani, 89e), Bare (Memushaj, 71e), Memolla (Gjasula, 59e) - Cikalleshi (Manaj, 59e), Broja (Lenjani, 59e), Uzuni. Sélectionneur : Edy Reja.



Angleterre (4-3-3) : Pope - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Mount, Philipps (Ward-Prowse, 71e), Rice - Foden (Lingard, 81e), Kane, Sterling. Sélectionneur : Gareth Southgate.

SB

Joyeux anniversaire.Vingt ans jour pour jour après sa dernière venue victorieuse en Albanie, en éliminatoires de la Coupe du monde 2002, l'Angleterre s'est de nouveau imposée à Tirana (0-2) lors de la 2journée des qualifications au Mondial 2022. Et s'est donc emparée seule de la tête du groupe I, en jeu lors de ce duel dans la capitale albanaise.Trois jours après le carton face à Saint-Marin , Gareth Southgate avait effectué six changements dans son onze de départ. Un turnover favorable notamment à Luke Shaw, aligné pour la première fois depuis septembre 2018, et qui a fêté ça en offrant une galette à Harry Kane, buteur de la tête après un bon boulot côté gauche de Sterling et Mount. Plutôt mérité pour deslargement maîtres du cuir (81% de possession), mais qui n'avaient jusqu'ici cadré qu'une fois, via Walker (33). Auteur de son 33pion en 49 sélections, le capitaine anglais aurait pu signer le doublé dans la foulée sur un centre rentrant de Sterling, mais sa reprise du droit au deuxième poteau s'est fracassée sur la barre (42).C'est ensuite le poteau qui a sauvé l'Albanie, sur ce centre en retrait de Sterling repris par Foden et dévié du bout des doigts par Berisha (52). L'habituel portier de la SPAL n'a en revanche rien pu faire face à Mason Mount, mis sur orbite par Kane. L'entrée de l'ancien Rennais Ermir Lenjani, unique buteur jeudi en Andorre (0-1), n'y a rien changé : victorieuse dans ses quatre derniers matchs, sa meilleure série depuis août 2010, l'Albanie n'est pas parvenue à signer le premier cinq à la suite de son histoire.L'Angleterre prépare elle de la meilleure des manières la réception de la Pologne, mercredi lors de la 3journée. Ce ne sera sans doute pas la même limonade.