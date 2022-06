L'ancien défenseur du Bayern Samuel Kuffour a baptisé son fils Munich

Former Bayern & Ghana defender Sammy Kuffuor named his son Munich after the city that gave so much to him pic.twitter.com/QDs0VUewFd — Joel Omotto (@JoelOmotto) June 11, 2022

CB

Le nom du fils de Samuel est sorti Kuffour. L'ancien défenseur du Bayern Munich, Samuel Kuffour , a voulu rendre hommage à la ville qui a révélé ses talents de footballeur. L'ex-international ghanéen (59 sélections, 3 buts) a baptisé son fils « Munich » par amour de la ville qui lui a tant donné, a-t-il expliqué quand on lui a remis le ballon officiel de la prochaine saison de Bundesliga.Entre 1993 et 2005, Kuffour a porté à 277 reprises la tunique du FC Hollywood, remportant notamment la Ligue des champions en 2001, deux Pokal et six championnats d'Allemagne. Kuffour envisage même une rencontre entre son enfant et l'ancien président du Bayern Uli Hoeneß :, s'est-il amusé.Espérons que ça ne fasse pas des émules auprès des amoureux du Club Atlético Lanús.