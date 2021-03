L'Ajax et Villarreal prennent une grosse option

Dominateur de A à Z, l'Ajax a empoché un précieux succès face aux Young Boys (3-0) ce jeudi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les Néerlandais ont été imités par Villarreal, qui a ramené une grosse victoire de Kiev (0-2). Ça a été en revanche plus dur face au Slavia Prague pour les Rangers, qui ont malgré tout fait le dos rond pour revenir à Glasgow avec un bon nul en poche (1-1).

Face aux Young Boys, on a longtemps cru que la domination de l'Ajax allait rester stérile. La faute à d'innombrables ratés... Tour à tour, Antony (5, 13, 54), Gravenberch (15) ou encore Edson Álvarez (51) ont tous manqué la cible ou buté sur un solide Guillaume Faivre. Mais le destin a fini par être sympa et a offert deux coups du sort aux Néerlandais pour permettre à Davy Klaassen - après un contre favorable -, et à Dušan Tadić - à la suite d'un premier tir contré -de régler la mire. Dans le temps additionnel, Brian Brobbeyest même venu mettre un point final à une victoire plus que méritée (69% de possession à 31, 20 tirs contre un seul pour les Suisses). Difficile désormais de voir les gars de Berne renverser la vapeur au retour.Qui a dit qu'il fallait être attaquant pour marquer des buts dans le football ? Certainement pas Unai Emery. La raison ? Les deux buteurs du soir pour Villarreal à Kiev ne sont autre que ses deux défenseurs centraux, Pau Torres et Raúl Albiol. Le premier a d'abord converti une offrande de Gerard Moreno dans la continuité d'un corner, tandis que le second a poussé au fond un ballon qui avait été repoussé à la suite d'une première tête... de Moreno, décidément très actif. Succès mérité pour les Espagnols, qui n'ont pas concédé la moindre frappe cadrée, et qui auraient même pu corser l'addition sans deux loupés de Manu Trigueros (4et 57). Qu'importe, le sous-marin jaune a déjà neuf orteils en quarts de finale. Pas de doute : l'ancien coach de Séville est toujours amoureux de la Ligue Europa...On savait les Rangers - qui ont marqué à chaque match toutes compétitions confondues cette saison - intraitables offensivement. Sur le terrain du Slavia Prague, alors qu'ils étaient complètement dominés, les Écossais l'ont une nouvelle fois prouvé. Et ce, grâce à Filip Helander, qui a trouvé la faille sur leur premier tir du match, en profitant d'un ballon sur lequel s'est arraché son passeur Ianis Hagi. Un pion très heureux, mais nécessaire pour répondre au bijou de Nicolae Stanciu, qui avait ouvert le score en début de match sur une merveille de frappe enroulée. Derrière, les joueurs de Steven Gerrard n'ont eu qu'à faire le dos rond... Et même s'ils ont parfois plié - comme sur cette tête en toute fin de match de Lukáš Masopust, uniquement sauvée par une folle parade de McGregor (90) - les récents champion d'Écosse n'ont pas rompu. Ils rentrent donc à Glasgow avec un précieux but marqué à l'extérieur dans les valises.