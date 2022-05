L’affaire est dans le Cahuzac

Comme annoncé ce mardi, Yannick Cahuzac mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison, à 37 ans. S'il a rendu de loyaux services à Toulouse et à Lens, il restera dans l’imaginaire collectif l’homme d’un club : le Sporting Club de Bastia. Il partira également avec la réputation d’un joueur rugueux, accrocheur, voire méchant. Justifié ? C’est l’heure d’ouvrir le procès Cahuzac.

11 - Only Yannick Cahuzac (11) has been sent off more times than Sergio Ramos (10); and only Jose Fonte (15) has concede more penaltys than Real Madrid's defender (13 level with Glik) in the Top 5 European Leagues this last decade. Severity#Opta2010s pic.twitter.com/d9kfz9pkXc — OptaJose (@OptaJose) December 23, 2019

« Quand il est sur le terrain, on dirait Hulk. Il est normal, puis se transforme au moindre problème. »

« Les fils qui se touchent »

anni di ballò prufessiunnale, cù u Sporting ! Un lione, un capitanu esemplare è emblematicu ! Simu fieri di tè, di a to carriera è sapemu chì u to core serà sempre turchinu ! Ti ringraziemu per tuttu Cahu ! https://t.co/lBKk0sQYkL pic.twitter.com/JldbMm5Vnp — SC Bastia (@SCBastia) May 10, 2022

Parole à la défense

« Je n’ai jamais voulu faire mal à qui que ce soit. Je n’ai jamais blessé personne. C’est important de le dire. »

Verdict : acquitté et mise à l’épreuve comme entraîneur

1 année vient de s’écouler, sans carton rouge c’est ça vieillir.1 année de plus aujourd’hui, merci à tous pour vos messages. — Yannick Cahuzac (@yannickcahuzac) January 18, 2021

Faites entrer l’accusé. Yannick Cahuzac, 445 matchs chez les pros en 17 saisons, 141 cartons jaunes, 11 cartons rouges après 2 cartons jaunes et 8 rouges directs. Pour finir de poser le tableau : il est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges (11) au cours de la dernière décennie dans le top cinq européen. Et puisqu'il n'est pas qu'endurant, Yannick Cahuzac sait aussi condenser ses efforts, en témoigne sa série de trois cartons rouges en quatre matchs à l’hiver 2017. Un joueur dur, accrocheur et râleur avec les arbitres ? Les stats évoquées précédemment parlent pour elles. Mais comme tout fait, cela mérite d'être discuté, recontextualiser. Pour comprendre, toujours. Premier témoin appelé à la barre, Guillaume Gillet. Pour le Belge, ancien partenaire du milieu de terrain à Bastia puis Lens, il n’est autre que la version corse du Dr. Bruce Banner :En 17 saisons, il ne regrette qu’un seul mauvais geste :Mais faute avouée n’est pas à moitié cartonnée.La défense, c’est le rôle principal de Yannick Cahuzac. De nombreuses années, il a défendu Bastia d’envahisseurs venus du continent, ou pire, venus de la terre ennemie ajaccienne. Né à... Ajaccio, formé au Gazélec, le Sporting est le club de ses rêves. Avec le SCB, il a connu la Ligue 1, mais aussi les années galères en Ligue 2 et en National. Sa principale motivation était de ne pas retourner dans le purgatoire du football français. Quitte à casser un ou deux tibias en route, raconte-t-il à Ouest-France Cahu fait seulement preuve de trop d’envie pour défense son maillot. Il fera de même à Toulouse (2017-2019) et Lens (depuis 2019), transcendé par le brassard de capitaine. Ses fautes ne sont pas des attentats à la Roy Keane. Cette réputation de joueur méchant, il s’en désole.Son image est bien sûr amplifiée par ce cliché sur le tempérament des Corses, aux cheveux longs et à l’accent à couper au couteau. Ses accumulations de fautes et une tendance à prendre un jaune par match en ont vite fait un coupable idéal.Guillaume Gillet veut rappeler que Cahuzac sur un terrain, ce ne sont pas seulement des tacles et des engueulades avec l’arbitre.Le mot de la fin revient à l’accusé :Yannick Cahuzac a connu les déplacements à Gap, Luzenac et Plabennec en National. Tout footballeur qui prétend au haut niveau voudrait tout donner pour ne pas y retourner. D’autant que le joueur s’est assagi avec l’âge. Son dernier carton rouge sur un terrain remonte au 29 novembre 2019, celui contre Lorient en février étant écopé sur le banc. L’analyse psychologique montre que les crampons dans le sac, Yannick Cahuzac n’est plus le même. Il devient timide, réservé. Il est comme ça, Cahu.Mais Cahu, c'est aussi un amoureux du jeu, des hommes, surtout quand ceux-ci portent les mêmes couleurs que lui. C'est donc certainement sur un banc que son histoire continuera de s'écrire., affirme-t-il aujourd'hui à L’Équipe Avec Franck Haise, le tuteur est tout trouvé. Et s'il pourra toujours y regoûter avec un survêtement sur le dos et dans la zone technique, désormais, le rouge c’est dans un verre. Accompagné d’un saucisson corse bien entendu.