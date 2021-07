Kristoffer Ajer (Celtic) débarque à Brentford

Kris joins on a five-year deal from Celtic and becomes our second signing of the summerDetails https://t.co/ToSeLAG393 #BrentfordFC pic.twitter.com/8incGl7gOc — Brentford FC (@BrentfordFC) July 21, 2021

Avec toute leur colonie scandinave, on va les appeler Brentførd.Le Brentford FC vient de réaliser un joli coup dans ce mercato en s'octroyant les services de Kristoffer Ajer (23 ans) pour les cinq prochaines années. Concernant ce transfert, on parle d'un montant de 15,7 millions d'euros. L'international norvégien - 23 capes - doit encore obtenir son permis de travail pour pouvoir disputer des rencontres de Premier League.Avant de débarquer chez le promu anglais, Ajer a passé les cinq dernières saisons en Écosse, à Kilmarnock - lors d'un prêt de six mois - et surtout au Celtic Glasgow. Chez les rivaux des Rangers, il aura bien rempli son armoire à trophée avec trois Scottish Premiership, autant de Coupes de la ligue et deux coupes nationales.Un défenseur en provenance desqui finit dans un club avec des bandes rouge et blanche, à dans trois ans sur les bords de la Mersey