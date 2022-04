Jürgen Klopp prolonge de deux ans à Liverpool

The boss has a special message for you... pic.twitter.com/T4vFwYFN9p — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Pepijn Lijnders and Peter Krawietz have joined Jürgen Klopp in signing new contracts with the Reds — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Deux ans de plus de mano a mano Klopp/Guardiola Ce jeudi en fin d’après-midi, au lendemain d'une brillante demi-finale aller de C1 remportée à domicile face à Villarreal , Liverpool a annoncé la prolongation de contrat de Jürgen Klopp . Il restera à Anfield deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026. Il sera toujours accompagné de ses adjoints Pepijn Lijnders et Peter Krawietz.Pourquoi l’entraîneur allemand a choisi de rester à Liverpool après 371 matchs depuis sa nomination en octobre 2015 ? Il se justifie dans une vidéo. Et c’est très simple :(Sandrock, sa femme)Il y a quand même des raisons sportives :Quoi de mieux pour célébrer cette preuve de confiance que de réaliser un historique quadruplé ?