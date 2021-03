Julian Draxler a-t-il toujours une carte à jouer au PSG ?

Buteur face à Nantes ce dimanche, Julian Draxler sent l’odeur du gazon avec assiduité depuis le début du mois de février. Le milieu allemand bénéficie d’un regain d’attention de Mauricio Pochettino à son égard et pourrait avoir un rôle important à jouer, alors que le PSG entre dans la période charnière de la saison. Pourquoi pas dès ce mercredi face à Lille, en Coupe de France ?

Titulaire en chaussons

« Il a la capacité de lire ce dont l’équipe a besoin en possession du ballon »

Cela peut paraître anodin au premier abord, mais depuis le 1janvier 2021, Julian Draxler est libre de s’engager avec le club de son choix pour la saison prochaine. Lui qui a longtemps été l’homme de main de Thomas Tuchel, défendu par ce dernier contre vents et marées, avait peut-être toutes les raisons sportives du monde de quitter Paname sans regarder derrière lui durant le mercato d'hiver. Encore un peu plus même lorsqu'il a vu le couperet tomber sur son mentor et compatriote à quelques heures de Noël. Mais non. Julian Draxler s’est tenu à la ligne de conduite qu’il s'était fixée durant l'été : aller au bout de ce contrat et partir de Paris, quand le moment sera venu, la tête haute. Visiblement, ce n'est pas pour tout de suite.Il faut croire que l’heure de déchiffrer les dernières lignes de l’histoire de King Julian à Paris n’a pas encore sonné. Sur France Bleu, avant la manche retour face à Barcelone que Draxler a commencée dans la peau d’un titulaire, Leonardo dessinait même pour la première fois l’esquisse d’une prolongation en évoquant son cas :Verra-t-on Draxler à Paris en juin prochain ? Rien n’est encore sûr, mais le beau gosse de 27 ans ne se montre pas vraiment pressé de trouver un nouveau point de chute.Il faut dire qu'entre un salaire très confortable (proche de 620 000 euros brut par mois), une vie parisienne qui lui sied bien et les forfaits répétés de Neymar au printemps qui lui offrent régulièrement l'occasion de débuter dans de grosses affiches européennes, pourquoi aller voir ailleurs ? D'autant que lorsqu'il n’est pas lui-même blessé, Draxler est toujours un international allemand sur lequel Joachim Löw compte (il était même capitaine face à la Turquie en amical en octobre dernier) et peut se vanter d'évoluer dans les rangs d’un finaliste en titre de la Ligue des champions. Non, vraiment, pourquoi s’obstiner à jeter un coup d'œil vers le jardin du voisin quand l’herbe que l’on foule est d’une verdure sans commune mesure ? D’autant qu'aujourd'hui, même côté terrain à Paris, ce veinard de Draxler recommence à avoir la cote. PSG-Nice (2-1), le 13 février dernier. À quelques jours du match aller contre le Barça, affiche qui monopolise l’attention des quelques personnes présentes au Parc des Princes ce jour-là, Julian Draxler débute comme titulaire et meneur de jeu dans le 4-2-3-1 parisien quatre mois après sa dernière fois comme. C’était face à Dijon, en octobre sous Tuchel, et l’Allemand ne va pas tarder à remercier Poch’ de son choix en ouvrant le score avant de tomber dans les bras de Moise Kean. Après la rencontre, Pochettino l’encense :Pour l’ancien coach de Tottenham, qui peine à imposer sa patte depuis son arrivée, Draxler représente une valeur sûre - physiquement parlant - sur laquelle il peut s’appuyer. Un joueur qui a les capacités de jouer plus axial que Pablo Sarabia et qui maîtrise mieux les exigences du poste que Marco Verratti. Sur les cinq derniers matchs de Ligue 1 du PSG, Draxler en a commencé quatre et s'est montré décisif lors de trois d’entre eux (2 buts, 1 passe dé'). Sans oublier une autre passe décisive à Brest , en Coupe de France, au tour précédent l'affiche au sommet de ce mercredi face au LOSC. Forcément insuffisant pour rebattre totalement les cartes, mais bien pour en avoir une à jouer jusqu’à la fin de la saison aux quatre coins de l’Hexagone ou même en Europe. Une opportunité pour lui de sortir de sa zone de confort, et de montrer au monde qu'il est encore dans le coup.