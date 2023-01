Jordan Nobbs quitte Arsenal

Welcome to Aston Villa, @JordanNobbs8! — Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) January 5, 2023

Coup de canon du côté desAprès 23 ans de bons et loyaux services du côté d’Arsenal, Jordan Nobbs vient de s’engager à Aston Villa pour 18 mois. Celle qui a tout connu du côté du nord de Londres s’envole ainsi vers Birmingham pour poursuivre sa carrière. Actuels 7de FA WSL, lesengagent une joueuse de premier plan pour pouvoir espérer accrocher une place européenne à la fin de la saison.Avec son club de cœur, la milieu de terrain possède l’un des plus beaux palmarès du football anglais : trois championnats, quatre FA Cup et cinq League Cup. Elle a également été récompensée personnellement à plusieurs reprises : jeune joueuse de l’année 2010, joueuse de l’année FA en 2016 et membre de l’équipe type du championnat en 2013 et 2016. La désormais ex-a porté le maillot desà 60 reprises. Elle a participé aux Euro 2013 et 2017 ainsi qu’à la Coupe du monde 2015, mais n’a pas été retenue pour l’Euro 2022, remporté par l'Angleterre , pour cause de blessure.La fin d’une ère.