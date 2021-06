Jordan Henderson et Raheem Sterling honorés par la Reine

QB

Un petit coup de boost qui ne fera pas de mal avant l'Euro.À quelques heures de l'entrée en lice de l'Angleterre face à la Croatie ce dimanche, deux membres desont été faits membres de l'Empire britannique par la Reine Élisabeth II : Raheem Sterling, pour sa mobilisation en faveur de l'égalité raciale dans le sport, et Jordan Henderson, pour son engagement en faveur du personnel médical depuis le début de la pandémie. L'attaquant de City a participé à diverses campagnes et utilise régulièrement sa voix dans le domaine de la lutte contre la racisme.Le capitaine de Liverpool avait pour sa part été à l'initiative d'un fonds de solidarité pour aider le personnel médical l'an passé. Il est d'ailleurs devenu l'ambassadeur de l'association NHS Charities Together, qui soutient le système de santé britannique. Les deux joueurs ont fait part de leur fierté et de leur détermination à aller plus loin dans leurs combats. L'ancien sélectionneur Roy Hodgson, « jeune » retraité , a lui aussi été récompensé en recevant le titre de commandeur de l'Empire britannique.